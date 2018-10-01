"Локомотив" и "Шальке" рассудят англичане

Предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Шальке" обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.Помогать ему будут Гари Бесквик и Адам Нанн. Дополнительные ассистенты Мартин Аткинсон и Стюарт Атвелл. Четвертый судья - Константин Хатцидакис.Матч состоится 3 октября, в 19:55 по московскому времени.