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Магнуссон, Кучаев и Хосонов участвуют в тренировке перед матчем с "Реалом"

ЦСКА проводит тренировку на "ВЭБ Арене" накануне матча группового турнира Лиги чемпионов против "Реала".

В занятии принимают участие Хердур Магнуссон, Константин Кучаев и Хетаг Хосонов, которые до недавнего времени восстанавливались от травм. Матч ЦСКА - "Реал" состоится 2 октября на стадионе "Лужники". Начало игры - 22.00 по московскому времени.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Магнуссон Кучаев Хосонов ЦСКА Реал
Сегодня, 17:42
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