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Около 4 тысяч человек обеспечат безопасность на матче Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал"

Порядка 4 тысяч сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на матче Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал", который пройдет 2 октября в Москве на стадионе "Лужники".

Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Будет задействовано около 2,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии и около 1,5 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб. "В рамках реализации мер по обеспечению безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками", - говорится в сообщении пресс-службы.

ТАСС
Теги: ЦСКА Реал
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