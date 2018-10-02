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Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Боруссии" Дортмунд

"Монако" отправился в Дортмунд на матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Боруссии".

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вошел в число 19-ти футболистов, вылетевших в Германию.

Встреча "Боруссии" и "Монако" состоится 3 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

AS Monaco
Теги: Головин Боруссия Д Монако
Сегодня, 12:07
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