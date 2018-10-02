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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео) (1)
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео) (1)
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Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео)
Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шальке» и заявил, что обращать внимание на неудачный старт соперника в Бундеслиге не стоит, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– Готовились как обычно. Знаем, что соперник очень силён, но дома нужно добиться позитивного результата, как и против всех соперников.
– Насколько воодушевляет команду возвращение Лиги чемпионов в «Черкизово»?
– Да, это тоже плюс для нас. Мы прекрасно знаем, что ответственность очень большая. Нужно выложиться по максимуму завтра, потому что болельщики ждут от нас очень хорошей игры.
– Можно ли сказать после двух побед, что наметился коренной перелом в положительную сторону?
– Мы тоже очень ждём такие позитивные серии. Пока в этом сезоне не получалось. Завтра, я верю и надеюсь, будет уверенная игра. Очень важно взять очки в Лиге чемпионов.
– Хёведес выдал какие-то секреты про «Шальке»?
– Ожидал такого вопроса. Мы знаем, что это молодая и быстрая команда, но сегодня ещё будем посмотреть и изучать соперника.
– «Шальке» неудачно стартовал в Бундеслиге, может ли быть в связи с этим какая-то недооценка соперника?
– Нет, это совсем другой турнир. В Лиге чемпионов нет слабых команд. Не знаю, почему они так неудачно начали чемпионат, но это для нас неважно. Будет очень сложная игра завтра.
– Готовились как обычно. Знаем, что соперник очень силён, но дома нужно добиться позитивного результата, как и против всех соперников.
– Насколько воодушевляет команду возвращение Лиги чемпионов в «Черкизово»?
– Да, это тоже плюс для нас. Мы прекрасно знаем, что ответственность очень большая. Нужно выложиться по максимуму завтра, потому что болельщики ждут от нас очень хорошей игры.
– Можно ли сказать после двух побед, что наметился коренной перелом в положительную сторону?
– Мы тоже очень ждём такие позитивные серии. Пока в этом сезоне не получалось. Завтра, я верю и надеюсь, будет уверенная игра. Очень важно взять очки в Лиге чемпионов.
– Хёведес выдал какие-то секреты про «Шальке»?
– Ожидал такого вопроса. Мы знаем, что это молодая и быстрая команда, но сегодня ещё будем посмотреть и изучать соперника.
– «Шальке» неудачно стартовал в Бундеслиге, может ли быть в связи с этим какая-то недооценка соперника?
– Нет, это совсем другой турнир. В Лиге чемпионов нет слабых команд. Не знаю, почему они так неудачно начали чемпионат, но это для нас неважно. Будет очень сложная игра завтра.
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