Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео)

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шальке» и заявил, что обращать внимание на неудачный старт соперника в Бундеслиге не стоит, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– Готовились как обычно. Знаем, что соперник очень силён, но дома нужно добиться позитивного результата, как и против всех соперников.– Да, это тоже плюс для нас. Мы прекрасно знаем, что ответственность очень большая. Нужно выложиться по максимуму завтра, потому что болельщики ждут от нас очень хорошей игры.– Мы тоже очень ждём такие позитивные серии. Пока в этом сезоне не получалось. Завтра, я верю и надеюсь, будет уверенная игра. Очень важно взять очки в Лиге чемпионов.– Ожидал такого вопроса. Мы знаем, что это молодая и быстрая команда, но сегодня ещё будем посмотреть и изучать соперника.– Нет, это совсем другой турнир. В Лиге чемпионов нет слабых команд. Не знаю, почему они так неудачно начали чемпионат, но это для нас неважно. Будет очень сложная игра завтра.