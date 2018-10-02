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Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео)

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шальке» и заявил, что обращать внимание на неудачный старт соперника в Бундеслиге не стоит, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Готовились как обычно. Знаем, что соперник очень силён, но дома нужно добиться позитивного результата, как и против всех соперников.

– Насколько воодушевляет команду возвращение Лиги чемпионов в «Черкизово»?

– Да, это тоже плюс для нас. Мы прекрасно знаем, что ответственность очень большая. Нужно выложиться по максимуму завтра, потому что болельщики ждут от нас очень хорошей игры.

– Можно ли сказать после двух побед, что наметился коренной перелом в положительную сторону?

– Мы тоже очень ждём такие позитивные серии. Пока в этом сезоне не получалось. Завтра, я верю и надеюсь, будет уверенная игра. Очень важно взять очки в Лиге чемпионов.

– Хёведес выдал какие-то секреты про «Шальке»?

– Ожидал такого вопроса. Мы знаем, что это молодая и быстрая команда, но сегодня ещё будем посмотреть и изучать соперника.

– «Шальке» неудачно стартовал в Бундеслиге, может ли быть в связи с этим какая-то недооценка соперника?

– Нет, это совсем другой турнир. В Лиге чемпионов нет слабых команд. Не знаю, почему они так неудачно начали чемпионат, но это для нас неважно. Будет очень сложная игра завтра.
Теги: Гильерме Локомотив Шальке Rвидео
Сегодня, 18:15
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№1 Написал: Илья Крабов (Сегодня, 18:33) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://go2cut.ru/aim
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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