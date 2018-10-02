Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:15
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео) (1)
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео) (1)
16:47
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (8)
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (8)
13:35
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
12:11
Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть (3)
Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть (3)
11:53
Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
Марио Фернандес: "Реал" - лучший клуб мира, но мы хотим его обыграть!
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".
- Этот матч войдет в историю.
- Несомненно! Все игры Лиги чемпионов важны, но такие события — настоящий праздник. Наш клуб, ПФК ЦСКА, сыграет с лучшей командой мира в крупнейшем турнире, и одно это наполняет меня гордостью. Как бы ни закончилась встреча, это будет театральный спектакль, весь мир будет наблюдать за ним. Надеюсь, что мы проведем большой матч. Скажу честно: мы хотим обыграть "Реал"!
- Есть ли еще футболист в составе мадридцев, которого ты мог бы выделить?
- Против Модрича и многих других звезд я уже играл. Так что больше всех жду встречи…
- … с Марсело!
- Именно так! Это великий футболист, бразилец, на левом фланге обороны он бесподобен. Конечно же, я очень хочу сыграть против него.
ПФК ЦСКА
- Этот матч войдет в историю.
- Несомненно! Все игры Лиги чемпионов важны, но такие события — настоящий праздник. Наш клуб, ПФК ЦСКА, сыграет с лучшей командой мира в крупнейшем турнире, и одно это наполняет меня гордостью. Как бы ни закончилась встреча, это будет театральный спектакль, весь мир будет наблюдать за ним. Надеюсь, что мы проведем большой матч. Скажу честно: мы хотим обыграть "Реал"!
- Есть ли еще футболист в составе мадридцев, которого ты мог бы выделить?
- Против Модрича и многих других звезд я уже играл. Так что больше всех жду встречи…
- … с Марсело!
- Именно так! Это великий футболист, бразилец, на левом фланге обороны он бесподобен. Конечно же, я очень хочу сыграть против него.
ПФК ЦСКА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.