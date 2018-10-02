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Марио Фернандес: "Реал" - лучший клуб мира, но мы хотим его обыграть!

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала".

- Этот матч войдет в историю.

- Несомненно! Все игры Лиги чемпионов важны, но такие события — настоящий праздник. Наш клуб, ПФК ЦСКА, сыграет с лучшей командой мира в крупнейшем турнире, и одно это наполняет меня гордостью. Как бы ни закончилась встреча, это будет театральный спектакль, весь мир будет наблюдать за ним. Надеюсь, что мы проведем большой матч. Скажу честно: мы хотим обыграть "Реал"!

- Есть ли еще футболист в составе мадридцев, которого ты мог бы выделить?

- Против Модрича и многих других звезд я уже играл. Так что больше всех жду встречи…

- … с Марсело!

- Именно так! Это великий футболист, бразилец, на левом фланге обороны он бесподобен. Конечно же, я очень хочу сыграть против него.

ПФК ЦСКА
Теги: Фернандес ЦСКА Реал
Сегодня, 19:08
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(2)
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Batman
Жаль Марсело не сыграет)

В Мадриде встретятся)
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Batman (Сегодня, 19:10) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Жаль Марсело не сыграет)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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