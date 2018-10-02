Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Стали известны стартовые составы итальянского "Ювентуса" и швейцарского "Янг Бойз"

Стали известны стартовые составы итальянского "Ювентуса" и "Янг Бойз" на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Ювентус": Войцех Шенсны, Мехди Бенатия, Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи, Блез Матюиди, Миралем Пьянич, Хуан Куадрадо, Алекс Сандру, Федерико Бернардески, Марио Манджукич.

"Янг Бойз": Давид Фон Балльмоос, Мохамед Камара, Стив Фон Берген, Торстен Шик, Лорис Бенито, Секу Саного, Леонардо Бертоне, Джибриль Соу, Миралем Сулеймани, Кристиан Фасснахт, Гийом Оаро.
Теги: Ювентус Янг Бойз
Сегодня, 19:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Batman (Сегодня, 20:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
За Янг Бойз два фон барона играют)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.