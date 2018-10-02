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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Леонарду Жардим: Головин - высококлассный игрок, он сыграет с "Боруссией"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что российский полузащитник Александр Головин сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".
"Головин - высококлассный футболист. Он хорошо тренировался в течение десяти дней и будет играть против "Боруссии", - сказал Жардим.
"Головин - высококлассный футболист. Он хорошо тренировался в течение десяти дней и будет играть против "Боруссии", - сказал Жардим.
? @leonardojjardim : "Aleksandr Golovin est un joueur de grande qualit?. Il s'entra?ne bien depuis dix jours, il a plusieurs matches dans les jambes. Il sera titulaire contre le @BVB ."#BVBASM pic.twitter.com/5kbUXVmTBC— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 2, 2018
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