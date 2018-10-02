Леонарду Жардим: Головин - высококлассный игрок, он сыграет с "Боруссией"

? @leonardojjardim : "Aleksandr Golovin est un joueur de grande qualit?. Il s'entra?ne bien depuis dix jours, il a plusieurs matches dans les jambes. Il sera titulaire contre le @BVB ."#BVBASM pic.twitter.com/5kbUXVmTBC — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 2, 2018

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что российский полузащитник Александр Головин сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии"."Головин - высококлассный футболист. Он хорошо тренировался в течение десяти дней и будет играть против "Боруссии", - сказал Жардим.