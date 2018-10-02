Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Леонарду Жардим: Головин - высококлассный игрок, он сыграет с "Боруссией"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что российский полузащитник Александр Головин сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".

"Головин - высококлассный футболист. Он хорошо тренировался в течение десяти дней и будет играть против "Боруссии", - сказал Жардим.

Теги: Жардим Головин Монако Боруссия Д
Сегодня, 20:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: хоп хей лалалей (Сегодня, 21:03) #
  • -2
  •  (2)
online

Сказал Жардим с 18-го места,поэтому и находитесь в жопе за отмыв бабла,сегодня еще Боруссия порезвится
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rigoletto
Сам так думаешь или хозяин сказал так думать?

Надра..ть на Головина Жардима будут заставлять до самой отставки
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:41) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Скоро один на лавку, а второй навырезано-->вырезано из Манаки
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Batman
rigoletto,
Вот свиней это больше всех на свете касается)

Сейчас придёт Кот и скажет о,7
Если он сегодня добрый, то придет без огнемёта laughing
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Очень интересно будет на Сашу посмотреть. Удачи и здоровья ему.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: Batman (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
rigoletto,
Вот свиней это больше всех на свете касается)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 20:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сам так думаешь или хозяин сказал так думать?


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.