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Обляков, Бийол и Ахметов в стартовом составе ЦСКА на матч с "Реалом"

Стали известен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги чемпионов с "Реалом".

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов.
Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 20:49
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(2)
№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:59) #
  • -6
  •  (12)
online

[quote=Batman][quote]
[quote=liasport433]ну за ослов.....[/quote]
ослы 4-го с ВильяРеалом играют)[/quote]

быки это не ослы, а вот вы ишаки ослы те еще!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:58) #
  • +5
  •  (11)

Армейцам желаю удачи и лично Акинфееву без пропущенных мячей!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Batman (Сегодня, 20:58) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Состав "Реала": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Каземиро, Васкес, Асенсио, Регуильон, Се.бальос.

Запасные: Куртуа, Вальехо, Мариано, Модрич, Льоренте, Одриосола, Винисиус.

дубль, по версии свиней)

Цитата: liasport433
ну за ослов.....

ослы 4-го с ВильяРеалом играют)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:56) #
  • -4
  •  (10)
online

ну за ослов..... все таки реал нужно обыграть......тут даже врагу (цска) желаю удачи
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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