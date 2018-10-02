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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (7)
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Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
"Манчестер Юнайтед" - "Валенсия": Погба сыграет с первых минут, Черышев остался в запасе
Стали известны стартовые составы в матче Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Валенсия".
"Манчестер Юнайтед": де Хеа,Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу - Феллаини, Матич, Погба - Рэшфорд, Лукаку, Алексис Санчес.
Запасные - Ромеро, Дармиан, Линделеф, Фред, Мата, Мактоминэй, Марсьяль.
"Валенсия": Пиччини, Габриэл Паулиста, Гарай, Хосе Гайя - Кокелен - Родриго, Кондогбья, Парехо, Гонсалу Гедеш - Батшуайи.
Запасные - Доменеч, Рубен Везу, Солер, Гамейро, Черышев, Диакаби, Васс.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа,Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу - Феллаини, Матич, Погба - Рэшфорд, Лукаку, Алексис Санчес.
Запасные - Ромеро, Дармиан, Линделеф, Фред, Мата, Мактоминэй, Марсьяль.
"Валенсия": Пиччини, Габриэл Паулиста, Гарай, Хосе Гайя - Кокелен - Родриго, Кондогбья, Парехо, Гонсалу Гедеш - Батшуайи.
Запасные - Доменеч, Рубен Везу, Солер, Гамейро, Черышев, Диакаби, Васс.
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