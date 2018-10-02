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"Манчестер Юнайтед" - "Валенсия": Погба сыграет с первых минут, Черышев остался в запасе

Стали известны стартовые составы в матче Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Валенсия".

"Манчестер Юнайтед": де Хеа,Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу - Феллаини, Матич, Погба - Рэшфорд, Лукаку, Алексис Санчес.

Запасные - Ромеро, Дармиан, Линделеф, Фред, Мата, Мактоминэй, Марсьяль.

"Валенсия": Пиччини, Габриэл Паулиста, Гарай, Хосе Гайя - Кокелен - Родриго, Кондогбья, Парехо, Гонсалу Гедеш - Батшуайи.

Запасные - Доменеч, Рубен Везу, Солер, Гамейро, Черышев, Диакаби, Васс.
Теги: Манчестер Юнайтед Валенсия
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