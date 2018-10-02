Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:15
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео)
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео)
16:47
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (7)
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (7)
13:35
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
"Ювентус" разгромил "Янг Бойз" благодаря хет-трику Дибалы
"Ювентус" обыграл "Янг Бойз" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 3:0. Хет-трик оформил нападающий Пауло Дибала. Португалец Криштиану Роналду пропускал встречу из-за дисквалификации.
Лига чемпионов
2 тур
"Ювентус" – "Янг Бойз" 3:0
Голы: Дибала, 5, 34, 69
"Ювентус": Щенсны, Бенатия, Бонуччи, Барцальи, Сандро, Матюиди (Эмре Джан 46'), Пьянич (Хедира 70), Куадрадо, Манджукич (Кин 78), Бернардески, Дибала
"Янг Бойз": фон Балльмус, Шик, Камара, фон Берген, Бенито, Фасснахт (Ассале 70), Соу, Саного (Л. Сандро 46'), Бертоне, Сулеймани (Нгамале 70), Оаро
Предупреждения: Бертоне 24, Саного 41, Камара 75
Удаления:Камара 79
Лига чемпионов
2 тур
"Ювентус" – "Янг Бойз" 3:0
Голы: Дибала, 5, 34, 69
"Ювентус": Щенсны, Бенатия, Бонуччи, Барцальи, Сандро, Матюиди (Эмре Джан 46'), Пьянич (Хедира 70), Куадрадо, Манджукич (Кин 78), Бернардески, Дибала
"Янг Бойз": фон Балльмус, Шик, Камара, фон Берген, Бенито, Фасснахт (Ассале 70), Соу, Саного (Л. Сандро 46'), Бертоне, Сулеймани (Нгамале 70), Оаро
Предупреждения: Бертоне 24, Саного 41, Камара 75
Удаления:Камара 79
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.