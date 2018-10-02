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"Ювентус" разгромил "Янг Бойз" благодаря хет-трику Дибалы

"Ювентус" обыграл "Янг Бойз" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 3:0. Хет-трик оформил нападающий Пауло Дибала. Португалец Криштиану Роналду пропускал встречу из-за дисквалификации.

Лига чемпионов

2 тур

"Ювентус" – "Янг Бойз" 3:0

Голы: Дибала, 5, 34, 69

"Ювентус": Щенсны, Бенатия, Бонуччи, Барцальи, Сандро, Матюиди (Эмре Джан 46'), Пьянич (Хедира 70), Куадрадо, Манджукич (Кин 78), Бернардески, Дибала

"Янг Бойз": фон Балльмус, Шик, Камара, фон Берген, Бенито, Фасснахт (Ассале 70), Соу, Саного (Л. Сандро 46'), Бертоне, Сулеймани (Нгамале 70), Оаро

Предупреждения: Бертоне 24, Саного 41, Камара 75

Удаления:Камара 79
Теги: Ювентус Янг Бойз
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