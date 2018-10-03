Новости партнеров

Алан Дзагоев: судья непонятно поступил, удалив Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился впечатлениями от победы над "Реалом" (1:0).

- Какие эмоции? Позволите себе бокальчик?

- У нас сейчас такой напряженный график, что тут не до бокала. Вы сами видели какая тяжелая игра была. Мы тоже выходили в контратаки. Но это "Реал", нас бывало прихватывало.

- Концовка была нервная и это удаление Акинфеева обязательное...

- Если честно, судья непонятно поступил. Ладно бы одну желтую дал, а он две дал. Конечно это потеря для нас. Игорь нас сегодня несколько раз спас. Это потеря. Он капитан и лидер команды. Но что поделать.

- 76 тысяч болельщиков в "Лужниках" было. Это круто?

- Да. Хорошо, что здесь играли. У нас хорошая арена, но здесь хорошо чувствовалась поддержка.
Теги: Дзагоев ЦСКА Реал Акинфеев
Сегодня, 00:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(2)
№16 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Мне их сектанство даже по сравнению с самоуничижением и в тоже время самоуверенностью в собственной божественной избранности бандеровцев вызывает изумление и умиление одновременно: те хоть не навидят всё жiдовьскае i москальканае, но берут деньги у коломойского и ахметова, но верят, что спасают ( а не разрушают) уже мёртвое тело украiни, а сии "Боже, "Спартак" храни!" каждым своим постом высмеивают собственную секту, но думают, что ему помогают стать популярнее. Причём чем больше просёра, тем больше воплей о "самости"; чем больше "вороги" выигрывают, тем больше пены изо рта - но мы-то самые великие, мы самые народные... Вся страна уже смеётся, а они веть до сих пор верят... Ни на зеркало не посмотрят, ги на иконы! И ведь и вправду не поймёшь: бандеровцы более сектанты или сие... "народное" хрюкающее стадо? Но есмь одно но: бандеровцы такими стали от безысходности: их при падении парАшеньки либо в трибунал отправят, либо дадут в польшу смотаться, дабы дать там право выбрать между почиить ботинки, почистить парашу либо помыть посуду. А вот среди секты "народных" таких нет: их никто и никогда не заставлял что-либо выбирать: есть и миллиардеры, и слесаря, топ-менеджеры и продавцы на рынке, прожигающие миллиарды на ос-вах Карибского бассейна и безработные... Их ведь никто в их секту не тянул! Но они с завидным упорством, достойным быка, которому суждено сегодня оставить свои яйца в лучшем ресторане Памплоны после корриды, рвутся в бой: обсудить, как "ослы" случайно обыграли "Реал", как "Рубин" "случайно" обыграл "Барселону" на её поле или зачем им нужны "говночашки", за участие в розыгрыше которой они ну очень борятся, а когда получается, они сливают уже лет 20 потому, что "зачем она нам нужна? Мы и так великие!"
P.S. Сей опус вовсе не имеет никакого отношения к нормальным, адекватным болелам и фанатам "Спартака", сие напечатано лишь для дебильных псевдопредставителей вашего сообщества, коих я на вашем месте попытался бы приструнить, ибо они позорят Ваш клуб, куб с именем и Великой историей, но так опахабливаемой сиими "народокомандниками". Я стараюсь моих на место ставить; вижу сам - по постам, что и зенитчики, и паровозы, и динамики, своих "болельщиков" тоже одёргивают. Они позорят Ваш клуб. Хочется писать о футболе, а не о том... что они испорожняют. Давайте Его Величество Футбол обсуждать, а заниматься только обс..рательсвом успехов других клубов и заминанием неудач собственных. Здесь таких большинство, но меньшинство, типа как одна партия 100 лет назад, ну всем житья не даёт - на ваши постов ответим 10-ю, на ваши 10 - сотней. Тошнит.
Надеюсь на понимание. Заранее благодарю!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№15 Написал: хоп хей лалалей (Сегодня, 01:00) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Batman
хоп хей лалалей,
Вас сегодня ещё СКА в шайбу трахнул) 0-6

бабушке своей расскажи это, или на специальном ресурсе,главное что в футболе на Открытие в последнее время Спартак вас жарит)
Регистрация: -- [жалоба]
№14 Написал: Batman (Сегодня, 00:46) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
хоп хей лалалей,
Вас сегодня ещё СКА в шайбу трахнул) 0-6
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: хоп хей лалалей (Сегодня, 00:41) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Batman
Пукан взорван

твой давно уже взорван,еще с последнего дерби на Открытие)
Регистрация: -- [жалоба]
№12 Написал: Batman (Сегодня, 00:35) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
хоп хей лалалей,
Пукан взорван свиной)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№11 Написал: хоп хей лалалей (Сегодня, 00:34) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Черный Лис
Цитата: хоп хей лалалей
А что непонятного?

непонятно что у тебя вместо мозгов

иди на куй,плесень
Регистрация: -- [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:28) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: хоп хей лалалей
А что непонятного?

непонятно что у тебя вместо мозгов
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:27) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Чуть смазал судья радость от матча, а если по матчу, то мне кажется так сыграть с таким Реалом мог сыграть (и сыграл) только ЦСКА из всех наших клубов. Ганчаренко настроил команду потрясающе.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№8 Написал: хоп хей лалалей (Сегодня, 00:25) #
  • -9
  •  (11)

А что непонятного?Это не в РПЛ,тут нет Карасевых и Ивановых
Регистрация: -- [жалоба]
№7 Написал: teacher (Сегодня, 00:22) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Цитата: teacher
Этот молдованин видимо русский знает хорошо, так картой стал махать. Что же игорь ему сказал?

чтобы не сказал,две карточки за одно нарушение не дают

Первую за "мать", вторую за "твою", а дальше не дослушал, карточки закончились.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 00:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
сучара отрабатывал цыган перед арабскими шейхами..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: truten74 (Сегодня, 00:20) #
  • +6
  •  (6)

Обматерил Игорь этого судью цыгана у того нервы сдали,мат наш хорошо видать знает.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:19) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: teacher
Этот молдованин видимо русский знает хорошо, так картой стал махать. Что же игорь ему сказал?

чтобы не сказал,две карточки за одно нарушение не дают
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 00:18) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
румын есть румын, обязательно в конце конячку свистнет
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: teacher (Сегодня, 00:15) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Этот молдованин видимо русский знает хорошо, так картой стал махать. Что же игорь ему сказал?
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:14) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Что за идиотские вопросы спортсмену про бокальчик? Даже тут ищут чем пожелтиться?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.