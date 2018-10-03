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Кто был лучшим?



 

Непонятно, как эти игроки могли обыграть «Реал», но они это сделали. Оценки героического ЦСКА

Этому ЦСКА нечего делать в Лиге чемпионов. Ничья с «Викторией» – нормально, за выход из группы всё равно бороться нереально. Такой скептицизм выглядел вполне логичным и оправданным, но молодые «армейцы» умудрились организовать повторение матча Россия – Испания. Раздаём каждому по заслугам.



Акинфеев – 3.5. Главное впечатление от игры Игоря – ор и крики. На партнёров, а потом и на судью. Хэцэган изобразил какую-то невообразимую ерунду, но Акинфееву всё-таки стоит орать на партнёров, если это помогает команде, а не на арбитров. Вдобавок ко всем потерям ЦСКА лишился капитана вслед за сборной, а сегодня 3 наиболее ярких сэйва за него сделал каркас. С другой работой Акинфеев справился, но эмоции стоило придержать.

Фернандес – 4.5. Регилон – точно не тот оппонент, которого Марио стоило бояться, но из-за низкой линии обороны Фернандес редко мог блокировать навесы молодого защитника. Тем не менее, традиционные перехваты и проходы никуда не делись. «Реал» много атаковал левым флангом, но, как правило, доходил только до нашего бразильца.

Бекао – 4.5. Если бы не 2 опасных удара мадридцев в концовке, заслужил бы пятёрку. Сегодня стало ещё более непонятно, как «армейцы» могли откопать такого игрока за копейки в каких-то непонятных бразильских лигах. Человек вообще не проигрывал борьбу Бензема, пока были силы.

Чернов – 4.0. Волнение по действиям Никиты было заметно, вспомнить хотя бы угловой на ровном месте. Тем не менее, Чернов выдержал главное испытание в своей карьере.

Набабкин – 4.0. Издевательски лёгкий отбор у Карвахаля и пас пяткой от Кирилла бесценны, но в 1-м тайме Набабкин всё-таки допустил пару-тройку заметных позиционных ошибок. И всё же нельзя не оценить иначе чем хорошо игру защитника команды, не пропустившей от «Реала».

Обляков – 4.0. На непривычной позиции левого латераля Ваня очень понравился. Да, он часто терял мяч, но во многом из-за того, что партнёры нагружали его миссией выхода из-под прессинга, а сам Обляков раз за разом овладевал мячом после чётких отборов. Как будто всю жизнь играл в защите. Пытался помочь и справа в полузащите после выхода Ефремова.

Бийол – 3.5. Допустил грубую ошибку перед ударом Каземиро в штангу, оголив зону, да и вообще подбор перед перерывом ЦСКА проигрывал. Но Яка тоже красавчик. Он в 19 лет, только выбравшись из Словении, победил «Реал» с Кроосом, Каземиро и Модричем.



Ахметов – 4.0. Претензии по подбору и отбору к Ильзату как к втором опорнику также применимы, но молодой полузащитник просто поразил спокойствием. Постоянно находясь под прессингом, он допустил всего одну заметную потерю, почти в любой ситуации находя свободного партнёра и доводя до него мяч. Очень зрело и спокойно.

Дзагоев – 2.5. Запомнился разве что одним пасом под удар Чалову, но очень быстро наелся и чередовал потери мяча с недоработками в обороне. «Реал» относительно вольготно чувствовал себя слева именно из-за того, что Алан должным образом не помогал Фернандесу.

Влашич – 4.5. Бриллиантовое приобретение ЦСКА: сделал результат и вёл команду за собой весь первый тайм, активно помогал в отборе. Во втором силы начали покидать Николу, потому и не пятёрка.

Чалов – 2.5. Этот матч Черчесов может ткнуть журналистам и болельщикам, которые возмущены невызову Фёдора в сборную. Другое дело, что Заболотный и Полоз вряд ли сыграли бы лучше. Увы, Чалов тоже быстро устал, проигрывал единоборства, слабовато действовал в подыгрыше. Потери, плохой зацеп за мячи – сыроват.

Ефремов – 3.0. За активные действия в защите Дмитрию можно было бы поставить и более высокую оценку, он даже успел нанести удар по защитнику «Реала». Но на самом деле Ефремов – один из главных виновников удаления Акинфеева и потенциального гола Варана. Время заканчивается, ты на фланге у чужой штрафной. Ну уйди ты к угловому флагу, дотяни время до финального свистка. А если уж делаешь обостряющий пас – делай наверняка. Вместо этого подвесик в руки Навасу, нервная концовка с ударом Варана и потеря Акинфеева на матч в Риме.

Сигурдссон – 3.0. Исландец очень круто вышел на замену в Пльзени, но выходить в оборону против «Реала» – совсем не то же самое, чем на осаду «Виктории». Впрочем, Сигурдссон ничего не испортил, просто несправедливо было бы ставить ему такую же оценку, как Бийолу.

Кырнац – б/о. Вчера все дружно называли преемником Акинфеева Лунёва, но тут нарисовалась другая фигура и другой аспект. Наверняка многие из болельщиков даже не знали, кто у ЦСКА второй вратарь – в Риме он станет первым. Ну а что, Чепчугов в своё время отбивал удары игроков «Реала».



Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Бекао Влашич Реал
Сегодня, 00:32
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№5 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 01:13) #
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Цитата: panin
Автор ты еблан? дзагоев с чаловым не боролись? ты матч смотрел олень. Уважаемые руководители сайта, ну убнрите вы этих идиотов

Гуськов ты олень, как увидел что ты это написал, так сразу вспомнил все твои тупые статьи.

от Дзаги просто ждут ту игру, когда он был лучшим плеймекером в ЦСКА ... и это было так.
Чалову дыхалки не хватило... обрати внимание- наши и реаловские после матча- те как будто и не играли 90 минут
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:04) #
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Тпру.
Все у вас, конечно, в шоколаде, господа кони, но... Три штанги, раз 5 рядом, когда Иго-Конь лишь взглядом провожал мячик. Владение... Будь я спартачем, так заявил бы, что Гинер купил Тони. Но Гинер этого не делал, просто Тони слишком много пива стал пить после победы над итальянцами на ЧМ в серии пенальти.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Рома,ты как всегда написал полную хрень!И это мягко говоря,просто радость от победы не позволяет тебя распечь как следует!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:49) #
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Ну, справедливости ради, надо сказать, что этот Реал очень слабый. Две прошлых ЛЧ они брали только с помощью Роналду, Зидана, судей и вратарских ляпов соперника. А так, у них даже в чемпионате проблемы второй год. Притом Лопетеги еще и додумался выставить второй состав, т.к. им эта ЛЧ не нужна абсолютно.
Но ЦСКА всё равно молодцы, нужно выходить в Плей офф со второго места, первое будет за Ромой
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 00:41) #
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Автор ты еблан? дзагоев с чаловым не боролись? ты матч смотрел олень. Уважаемые руководители сайта, ну убнрите вы этих идиотов

Гуськов ты олень, как увидел что ты это написал, так сразу вспомнил все твои тупые статьи.


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
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