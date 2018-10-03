Непонятно, как эти игроки могли обыграть «Реал», но они это сделали. Оценки героического ЦСКА

Прошлый сезон:

Чернов -основа/банка Урала

Ахметов -банка Рубина

Бекао -запас Байи

Влашич -запас Эвертона

Магнуссон -Чемпионшип

Обляков -Уфа

Бийол -Рудар Веленье

Сигурдссон -Норрчепинг

Набабкин -16 игр в основе

Сегодня они грохнули Реал. Сколько там % успеха зависит от тренера?)