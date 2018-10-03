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Непонятно, как эти игроки могли обыграть «Реал», но они это сделали. Оценки героического ЦСКА
Этому ЦСКА нечего делать в Лиге чемпионов. Ничья с «Викторией» – нормально, за выход из группы всё равно бороться нереально. Такой скептицизм выглядел вполне логичным и оправданным, но молодые «армейцы» умудрились организовать повторение матча Россия – Испания. Раздаём каждому по заслугам.
Акинфеев – 3.5. Главное впечатление от игры Игоря – ор и крики. На партнёров, а потом и на судью. Хэцэган изобразил какую-то невообразимую ерунду, но Акинфееву всё-таки стоит орать на партнёров, если это помогает команде, а не на арбитров. Вдобавок ко всем потерям ЦСКА лишился капитана вслед за сборной, а сегодня 3 наиболее ярких сэйва за него сделал каркас. С другой работой Акинфеев справился, но эмоции стоило придержать.
Фернандес – 4.5. Регилон – точно не тот оппонент, которого Марио стоило бояться, но из-за низкой линии обороны Фернандес редко мог блокировать навесы молодого защитника. Тем не менее, традиционные перехваты и проходы никуда не делись. «Реал» много атаковал левым флангом, но, как правило, доходил только до нашего бразильца.
Бекао – 4.5. Если бы не 2 опасных удара мадридцев в концовке, заслужил бы пятёрку. Сегодня стало ещё более непонятно, как «армейцы» могли откопать такого игрока за копейки в каких-то непонятных бразильских лигах. Человек вообще не проигрывал борьбу Бензема, пока были силы.
Чернов – 4.0. Волнение по действиям Никиты было заметно, вспомнить хотя бы угловой на ровном месте. Тем не менее, Чернов выдержал главное испытание в своей карьере.
Набабкин – 4.0. Издевательски лёгкий отбор у Карвахаля и пас пяткой от Кирилла бесценны, но в 1-м тайме Набабкин всё-таки допустил пару-тройку заметных позиционных ошибок. И всё же нельзя не оценить иначе чем хорошо игру защитника команды, не пропустившей от «Реала».
Обляков – 4.0. На непривычной позиции левого латераля Ваня очень понравился. Да, он часто терял мяч, но во многом из-за того, что партнёры нагружали его миссией выхода из-под прессинга, а сам Обляков раз за разом овладевал мячом после чётких отборов. Как будто всю жизнь играл в защите. Пытался помочь и справа в полузащите после выхода Ефремова.
Бийол – 3.5. Допустил грубую ошибку перед ударом Каземиро в штангу, оголив зону, да и вообще подбор перед перерывом ЦСКА проигрывал. Но Яка тоже красавчик. Он в 19 лет, только выбравшись из Словении, победил «Реал» с Кроосом, Каземиро и Модричем.
Ахметов – 4.0. Претензии по подбору и отбору к Ильзату как к втором опорнику также применимы, но молодой полузащитник просто поразил спокойствием. Постоянно находясь под прессингом, он допустил всего одну заметную потерю, почти в любой ситуации находя свободного партнёра и доводя до него мяч. Очень зрело и спокойно.
Дзагоев – 2.5. Запомнился разве что одним пасом под удар Чалову, но очень быстро наелся и чередовал потери мяча с недоработками в обороне. «Реал» относительно вольготно чувствовал себя слева именно из-за того, что Алан должным образом не помогал Фернандесу.
Влашич – 4.5. Бриллиантовое приобретение ЦСКА: сделал результат и вёл команду за собой весь первый тайм, активно помогал в отборе. Во втором силы начали покидать Николу, потому и не пятёрка.
Чалов – 2.5. Этот матч Черчесов может ткнуть журналистам и болельщикам, которые возмущены невызову Фёдора в сборную. Другое дело, что Заболотный и Полоз вряд ли сыграли бы лучше. Увы, Чалов тоже быстро устал, проигрывал единоборства, слабовато действовал в подыгрыше. Потери, плохой зацеп за мячи – сыроват.
Ефремов – 3.0. За активные действия в защите Дмитрию можно было бы поставить и более высокую оценку, он даже успел нанести удар по защитнику «Реала». Но на самом деле Ефремов – один из главных виновников удаления Акинфеева и потенциального гола Варана. Время заканчивается, ты на фланге у чужой штрафной. Ну уйди ты к угловому флагу, дотяни время до финального свистка. А если уж делаешь обостряющий пас – делай наверняка. Вместо этого подвесик в руки Навасу, нервная концовка с ударом Варана и потеря Акинфеева на матч в Риме.
Сигурдссон – 3.0. Исландец очень круто вышел на замену в Пльзени, но выходить в оборону против «Реала» – совсем не то же самое, чем на осаду «Виктории». Впрочем, Сигурдссон ничего не испортил, просто несправедливо было бы ставить ему такую же оценку, как Бийолу.
Кырнац – б/о. Вчера все дружно называли преемником Акинфеева Лунёва, но тут нарисовалась другая фигура и другой аспект. Наверняка многие из болельщиков даже не знали, кто у ЦСКА второй вратарь – в Риме он станет первым. Ну а что, Чепчугов в своё время отбивал удары игроков «Реала».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Акинфеев – 3.5. Главное впечатление от игры Игоря – ор и крики. На партнёров, а потом и на судью. Хэцэган изобразил какую-то невообразимую ерунду, но Акинфееву всё-таки стоит орать на партнёров, если это помогает команде, а не на арбитров. Вдобавок ко всем потерям ЦСКА лишился капитана вслед за сборной, а сегодня 3 наиболее ярких сэйва за него сделал каркас. С другой работой Акинфеев справился, но эмоции стоило придержать.
Фернандес – 4.5. Регилон – точно не тот оппонент, которого Марио стоило бояться, но из-за низкой линии обороны Фернандес редко мог блокировать навесы молодого защитника. Тем не менее, традиционные перехваты и проходы никуда не делись. «Реал» много атаковал левым флангом, но, как правило, доходил только до нашего бразильца.
Бекао – 4.5. Если бы не 2 опасных удара мадридцев в концовке, заслужил бы пятёрку. Сегодня стало ещё более непонятно, как «армейцы» могли откопать такого игрока за копейки в каких-то непонятных бразильских лигах. Человек вообще не проигрывал борьбу Бензема, пока были силы.
Чернов – 4.0. Волнение по действиям Никиты было заметно, вспомнить хотя бы угловой на ровном месте. Тем не менее, Чернов выдержал главное испытание в своей карьере.
Набабкин – 4.0. Издевательски лёгкий отбор у Карвахаля и пас пяткой от Кирилла бесценны, но в 1-м тайме Набабкин всё-таки допустил пару-тройку заметных позиционных ошибок. И всё же нельзя не оценить иначе чем хорошо игру защитника команды, не пропустившей от «Реала».
Обляков – 4.0. На непривычной позиции левого латераля Ваня очень понравился. Да, он часто терял мяч, но во многом из-за того, что партнёры нагружали его миссией выхода из-под прессинга, а сам Обляков раз за разом овладевал мячом после чётких отборов. Как будто всю жизнь играл в защите. Пытался помочь и справа в полузащите после выхода Ефремова.
Бийол – 3.5. Допустил грубую ошибку перед ударом Каземиро в штангу, оголив зону, да и вообще подбор перед перерывом ЦСКА проигрывал. Но Яка тоже красавчик. Он в 19 лет, только выбравшись из Словении, победил «Реал» с Кроосом, Каземиро и Модричем.
Прошлый сезон:— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) October 2, 2018
Чернов -основа/банка Урала
Ахметов -банка Рубина
Бекао -запас Байи
Влашич -запас Эвертона
Магнуссон -Чемпионшип
Обляков -Уфа
Бийол -Рудар Веленье
Сигурдссон -Норрчепинг
Набабкин -16 игр в основе
Сегодня они грохнули Реал. Сколько там % успеха зависит от тренера?)
Ахметов – 4.0. Претензии по подбору и отбору к Ильзату как к втором опорнику также применимы, но молодой полузащитник просто поразил спокойствием. Постоянно находясь под прессингом, он допустил всего одну заметную потерю, почти в любой ситуации находя свободного партнёра и доводя до него мяч. Очень зрело и спокойно.
Дзагоев – 2.5. Запомнился разве что одним пасом под удар Чалову, но очень быстро наелся и чередовал потери мяча с недоработками в обороне. «Реал» относительно вольготно чувствовал себя слева именно из-за того, что Алан должным образом не помогал Фернандесу.
Влашич – 4.5. Бриллиантовое приобретение ЦСКА: сделал результат и вёл команду за собой весь первый тайм, активно помогал в отборе. Во втором силы начали покидать Николу, потому и не пятёрка.
Чалов – 2.5. Этот матч Черчесов может ткнуть журналистам и болельщикам, которые возмущены невызову Фёдора в сборную. Другое дело, что Заболотный и Полоз вряд ли сыграли бы лучше. Увы, Чалов тоже быстро устал, проигрывал единоборства, слабовато действовал в подыгрыше. Потери, плохой зацеп за мячи – сыроват.
Ефремов – 3.0. За активные действия в защите Дмитрию можно было бы поставить и более высокую оценку, он даже успел нанести удар по защитнику «Реала». Но на самом деле Ефремов – один из главных виновников удаления Акинфеева и потенциального гола Варана. Время заканчивается, ты на фланге у чужой штрафной. Ну уйди ты к угловому флагу, дотяни время до финального свистка. А если уж делаешь обостряющий пас – делай наверняка. Вместо этого подвесик в руки Навасу, нервная концовка с ударом Варана и потеря Акинфеева на матч в Риме.
Сигурдссон – 3.0. Исландец очень круто вышел на замену в Пльзени, но выходить в оборону против «Реала» – совсем не то же самое, чем на осаду «Виктории». Впрочем, Сигурдссон ничего не испортил, просто несправедливо было бы ставить ему такую же оценку, как Бийолу.
Кырнац – б/о. Вчера все дружно называли преемником Акинфеева Лунёва, но тут нарисовалась другая фигура и другой аспект. Наверняка многие из болельщиков даже не знали, кто у ЦСКА второй вратарь – в Риме он станет первым. Ну а что, Чепчугов в своё время отбивал удары игроков «Реала».
ЦСКА пришлось выпускать запасного вратаря прямо из клипа Светланы Лободы pic.twitter.com/VBWBUlzped— La Russie parle (@Russia_calls) October 2, 2018
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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