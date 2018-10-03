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Фёдор Чалов: что произошло? Наверное, чудо (видео)

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов после победы своей команды над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов назвал произошедшее чудом, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



Видео интервью Фёдора Чалова будет доступно чуть позже.

– Что произошло?

– Наверное, чудо, о котором мы говорили. Вся команда молодцы, бились, старались и заслужили эту победу.

– Какая была установка на матч, ожидали быстрого гола Влашича?

– Честно говоря, не помню, какая была установка. Очень хорошо, что Ник забил быстрый гол, нам стало полегче играть.

– Что случилось в эпизоде с удалением Акинфеева?

– Честно, вообще не видел и сам не понял. Две жёлтые карточки дать подряд… Не спрашивал у Игоря.

– Судья чудил в последние 10 минут?

– Не знаю, не помню, это чисто эмоции.

– Можно ли сказать, что вы обманули Лопетеги, который ждал 4 защитников либо 5, но с Магнуссоном?

– Мы от своей игры отталкиваемся, выполнили установку тренера.
Теги: Чалов ЦСКА Rвидео Реал
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