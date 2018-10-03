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Никита Чернов: после сегодняшнего матча я бы отдал "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу (видео)

Защитник ЦСКА Никита Чернов высказался о победе над мадридским "Реалом" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



- Все рады победе. Радовались как дети. Текста мало было в раздевалке, все кричали, несвязанная речь была. Сегодня радуемся, завтра тренировка.

- Гончаренко выходной не дал?

- Нет. Работаем по плану.

- Осадка не было из-за концовки?

- Да какой осадок? Мы понимали, что "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, было понятно, что будут атаковать весь матч. В таких матчах удача важную роль играет. Акинфеев тащил.

- Почему Акинфеев получил две желтые?

- Первую, может быть, по делу, за то, что сказал что-то. А вторую дали, когда Игорь спросил "За что?". Судья напутал немного.

- Не было ощущения, что судья хотел ничьи для "Реала"?

- Не знаю, что он хотел. Мы хотели победить.

- Как это было противостоять Бензема?

- Не знаю. Он больше играл в подыгрыше, в штрафной редко появлялся. Сейчас порадуемся. Тяжело принять это. Все-таки лучшая команда мира. В любом случае в футбол играют люди.

- Модрич заслуживает "Золотого мяча" после этого?

- После сегодняшнего матча я бы отдал его Влашичу.

- Лучший твой матч в карьере?

- Не знаю, не сказал бы. Сыграли на ноль с "Реалом", это придаст нам уверенности. Это великий матч.

Rusfootball.info
Теги: Чернов ЦСКА Реал Rвидео
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