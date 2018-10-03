Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:04
Дмитрий Хомуха: недооценка? У Лопетеги не думаю, а вот игрокам "Реала" наверняка казалось, что матч будет проще
Дмитрий Хомуха: недооценка? У Лопетеги не думаю, а вот игрокам "Реала" наверняка казалось, что матч будет проще
01:52
Владимир Пономарев: главное, чтобы теперь армейцы не стали меньше тренироваться и не возомнили себя великими игроками
Владимир Пономарев: главное, чтобы теперь армейцы не стали меньше тренироваться и не возомнили себя великими игроками
01:16
Никола Влашич: я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно - обыграть "Реал" (2)
Никола Влашич: я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно - обыграть "Реал" (2)
01:13
Виктор Гончаренко: когда мы с БАТЭ обыграли "Баварию", это был конец той команды. Надеюсь, не повторится (видео)
Виктор Гончаренко: когда мы с БАТЭ обыграли "Баварию", это был конец той команды. Надеюсь, не повторится (видео)
01:05
Хердур Магнуссон: было тяжело смотреть, как "Реал" попадает в штангу. Казалось, что мяч залетит в сетку
Хердур Магнуссон: было тяжело смотреть, как "Реал" попадает в штангу. Казалось, что мяч залетит в сетку
00:51
Никита Чернов: после сегодняшнего матча я бы отдал "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу (видео)
Никита Чернов: после сегодняшнего матча я бы отдал "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу (видео)
00:32
Непонятно, как эти игроки могли обыграть «Реал», но они это сделали. Оценки героического ЦСКА (5)
Непонятно, как эти игроки могли обыграть «Реал», но они это сделали. Оценки героического ЦСКА (5)
Вчера, 23:57
ЦСКА одержал победу над мадридским "Реалом" (199)
ЦСКА одержал победу над мадридским "Реалом" (199)
Вчера, 23:05
Дмитрий Торбинский не сыграет со "Спартаком"
Дмитрий Торбинский не сыграет со "Спартаком"
Вчера, 21:50
"Манчестер Сити" с трудом обыгрывает "Хоффенхайм"
"Манчестер Сити" с трудом обыгрывает "Хоффенхайм"
Вчера, 21:27
Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Аякса"
Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Аякса"
Вчера, 21:11
"Манчестер Юнайтед" - "Валенсия": Погба сыграет с первых минут, Черышев остался в запасе
"Манчестер Юнайтед" - "Валенсия": Погба сыграет с первых минут, Черышев остался в запасе
Вчера, 21:09
Асенсио, Кроос и Бензема - в составе "Реала" на матч с ЦСКА (7)
Асенсио, Кроос и Бензема - в составе "Реала" на матч с ЦСКА (7)
Вчера, 20:41
Алексей Еськов рассудит "Зенит" и "Краснодар" (4)
Алексей Еськов рассудит "Зенит" и "Краснодар" (4)
Вчера, 20:05
"Вильярреал" отправился в Москву на матч со "Спартаком" (2)
"Вильярреал" отправился в Москву на матч со "Спартаком" (2)
Вчера, 19:49
Василий Уткин: ЦСКА - это единственный интересный сейчас футбольный проект в России (20)
Василий Уткин: ЦСКА - это единственный интересный сейчас футбольный проект в России (20)
Вчера, 18:15
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео)
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео)
Вчера, 17:25
Максим Боков: верю, что ЦСКА победит "Реал" (2)
Максим Боков: верю, что ЦСКА победит "Реал" (2)
Вчера, 16:47
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (7)
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (7)
Вчера, 16:40
Роман Еременко не вызван в сборную Финляндии (11)
Роман Еременко не вызван в сборную Финляндии (11)
Никита Чернов: после сегодняшнего матча я бы отдал "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу (видео)
Защитник ЦСКА Никита Чернов высказался о победе над мадридским "Реалом" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Все рады победе. Радовались как дети. Текста мало было в раздевалке, все кричали, несвязанная речь была. Сегодня радуемся, завтра тренировка.
- Гончаренко выходной не дал?
- Нет. Работаем по плану.
- Осадка не было из-за концовки?
- Да какой осадок? Мы понимали, что "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, было понятно, что будут атаковать весь матч. В таких матчах удача важную роль играет. Акинфеев тащил.
- Почему Акинфеев получил две желтые?
- Первую, может быть, по делу, за то, что сказал что-то. А вторую дали, когда Игорь спросил "За что?". Судья напутал немного.
- Не было ощущения, что судья хотел ничьи для "Реала"?
- Не знаю, что он хотел. Мы хотели победить.
- Как это было противостоять Бензема?
- Не знаю. Он больше играл в подыгрыше, в штрафной редко появлялся. Сейчас порадуемся. Тяжело принять это. Все-таки лучшая команда мира. В любом случае в футбол играют люди.
- Модрич заслуживает "Золотого мяча" после этого?
- После сегодняшнего матча я бы отдал его Влашичу.
- Лучший твой матч в карьере?
- Не знаю, не сказал бы. Сыграли на ноль с "Реалом", это придаст нам уверенности. Это великий матч.
Rusfootball.info
- Все рады победе. Радовались как дети. Текста мало было в раздевалке, все кричали, несвязанная речь была. Сегодня радуемся, завтра тренировка.
- Гончаренко выходной не дал?
- Нет. Работаем по плану.
- Осадка не было из-за концовки?
- Да какой осадок? Мы понимали, что "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, было понятно, что будут атаковать весь матч. В таких матчах удача важную роль играет. Акинфеев тащил.
- Почему Акинфеев получил две желтые?
- Первую, может быть, по делу, за то, что сказал что-то. А вторую дали, когда Игорь спросил "За что?". Судья напутал немного.
- Не было ощущения, что судья хотел ничьи для "Реала"?
- Не знаю, что он хотел. Мы хотели победить.
- Как это было противостоять Бензема?
- Не знаю. Он больше играл в подыгрыше, в штрафной редко появлялся. Сейчас порадуемся. Тяжело принять это. Все-таки лучшая команда мира. В любом случае в футбол играют люди.
- Модрич заслуживает "Золотого мяча" после этого?
- После сегодняшнего матча я бы отдал его Влашичу.
- Лучший твой матч в карьере?
- Не знаю, не сказал бы. Сыграли на ноль с "Реалом", это придаст нам уверенности. Это великий матч.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.