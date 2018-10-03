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Хердур Магнуссон: было тяжело смотреть, как "Реал" попадает в штангу. Казалось, что мяч залетит в сетку

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился впечатлениями от победы над "Реалом" (1:0) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Ребята очень хотели победить. И мы сделали это. Конечно, расстроен, что не мог сегодня сыграть. Всегда тяжело смотреть за игрой с трибуны. Надеюсь, что я сыграю уже в следующем матче.

Удаление Акинфеева? Я думал, что он говорил со своими игроками. Но судья решил иначе. Я думаю, что он не заслуживал две жёлтые и красную карточку. Нужно пересмотреть момент.

Я чувствую себя хорошо, я уже тренируюсь. Хочу сыграть с "Локомотивом", важно победить. Конечно, всегда хочется играть. Я хотел сыграть, но хорошо, что Бекао остался играть, не получил травму.

Кто лучший был сегодня? Вся команда. Вся команда играла отлично, фанаты, все наши игроки, сотрудники, мы все заслужили эту победу.

Что сейчас творится в раздевалке? Даже страшно представить!

Тяжело было смотреть за тем, как мяч попадал в каркас ворот. Казалось, что сейчас попадёт в сетку", - передает слова Магнуссона корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
Теги: Магнуссон ЦСКА Реал
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