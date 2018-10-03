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Виктор Гончаренко: когда мы с БАТЭ обыграли "Баварию", это был конец той команды. Надеюсь, не повторится (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов похвалил Влашича, рассказал о вратаре на матч в Риме и выразил опасения насчёт дальнейших перспектив своей команды, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– Несмотря на то, что у меня и у команды хорошее настроение, я хотел бы посвятить эту победу моему другу и второму отцу Капскому Анатолию Анатольевичу, который недавно ушёл из жизни. Это для меня большая потеря. Мы сделали это для него. Он звонил мне после каждой игры и поздравлял. Думаю, сегодня он бы радовался вместе с нами этой прекрасной победе.

Мы очень хорошо поработали в защите, были сплочёнными, смелыми и дерзкими – это то, о чём мы говорили перед игрой, о чём уже месяц говорим. Быстрый гол с одной стороны усилил давление, с другой – снял с нас какие-то оковы. Надо понимать, что лучший клуб нам противостоит в любом сочетании, может создавать моменты и забивать в любую минуту. До последних секунд матча нельзя верить, что мы можем выиграть у «Реала», но это произошло. Наслаждаемся сегодняшним вечером.

Будем говорить об этом с командой, но я вправе передать это через вас. Тот матч, который БАТЭ провёл с «Баварией», когда мы выиграли 3:1 – это был конец той команды. Сейчас опасаюсь эмоционального снижения командной игры, такое может быть. Надеюсь на молодость, на то, что это не повторится.

– Что было сделано в перерыве, чтобы команда сыграла во 2-м тайме по-другому, чем в концовке 1-го?

– Здесь нужно больше успокаивать команду. Мы достаточно эмоционально зашли в раздевалку, многим игрокам не верилось, что мы ведём. Но надо было продолжать гнуть свой план, который был до игры. И второй тайм удался нам лучше, чем концовке первого.

– Что произошло в эпизоде с удалением Акинфеева? Это вторая жёлтая или прямая красная?

– Думаю, что игра уже заканчивалась и не стоило после первой жёлтой карточки давать вторую. Надеюсь, Игорь отделается одной игрой, потому что для нас он половина команды и даже больше.

– Как показал себя Влашич?

– Он был великолепен не только в этом матче, но и во всех предыдущих. Он присмотрелся к команде, понял, что надо быть лидером в этом «пионеротряде», как вы называете. Он работал качественно в атаке и в обороне, а забитый гол «Реалу» характеризует пользу, которую он нам принёс. Он очень амбициозный, хочет играть, не хочет сидеть на скамейке. Переход в ЦСКА был для него правильным шагом.

– Что вы говорили Кырнацу перед выходом на замену? Расскажите об этом вратаре, которому предстоит сыграть

– Думаю, он ещё сам не знает своих возможностей. Но я думаю, что всё-таки будет играть Помазун. У него неприятная травма, но она позволяет играть. Мы сейчас его поставим в строй. А Кырнацу сказал, что время вышло и лучше исполнить удар от ворот защитнику, чтобы он от волнения не сорвал вынос.

– Тем не менее, в Кырнаца теперь сухой матч в Лиге чемпионов, – завершил пресс-конференцию пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксёнов.
Теги: Гончаренко ЦСКА Влашич Акинфеев
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