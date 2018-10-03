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Никола Влашич: я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно - обыграть "Реал"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Что сказал Гончаренко после матча? Поздравил нас, сказал, что мы - очень молодая команда, что для нас это важно.

Верю ли я, что мы победили "Реал"? Конечно, я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно.

Наши молодые игроки сыграли смело, мы пытались контратаковать, жаль, что было мало моментов. Но мы старались и сыграли хорошо", - передает слова Влашича корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
Теги: Влашич ЦСКА Реал
Сегодня, 01:16
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№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 01:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А ЦСКА его с правом выкупа взял? Или в конце сезона прости-прощай?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 01:18) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Настоящий конь!С яйцами!!!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
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