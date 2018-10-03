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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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01:05
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00:51
Никита Чернов: после сегодняшнего матча я бы отдал "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу (видео)
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00:32
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Хулен Лопетеги: ЦСКА помог быстрый гол, это было идеально для них
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Чего вашей команде не хватило в этом матче?
- - Не хватило в каком-то смысле удачи. У нас было много голевых моментов. Били по воротам издалека, с фланга, из центра, откуда только не били, но мяч не залетал в ворота. Понятно, что сопернику помог быстрый гол, он играл дома, это была идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы не смогли воспользоваться своими моментами, именно этого нам и не хватило.
- Ваша безголевая серия – примерно 5 часов и 20 минут. Это всего лишь невезение?
- Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остается. Я уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы забьем. Нет смысла зацикливаться о на безголевых сериях. Нам нужно начать думать о чемпионате Испании. Мы провели отличный матч с "Ромой", это значит, что мы можем забивать и показывать хорошую игру.
- Продолжает ли Бензема пользоваться безусловным вашим доверием?
- Не только Бензема, все игроки пользуются моим доверием. Бензема начал сезон прекрасно. Говоря о том, что у нас нет голов, это вина не только Бензема, а всех игроков группы атаки. Думаю, в какой-то момент Бензема начнет забивать, и не только он.
- Как оцените сегодня дебют Регилона и что с Карвахалем?
- Что касается Регилона, он провел прекрасный матч. Несмотря на поражение, он может занести эту игру в актив. Что же касается Карвахаля, то у него мышечная травма, но нужно дождаться результатов анализа.
Rusfootball.info
- Чего вашей команде не хватило в этом матче?
- - Не хватило в каком-то смысле удачи. У нас было много голевых моментов. Били по воротам издалека, с фланга, из центра, откуда только не били, но мяч не залетал в ворота. Понятно, что сопернику помог быстрый гол, он играл дома, это была идеальная ситуация для ЦСКА. Но мы не смогли воспользоваться своими моментами, именно этого нам и не хватило.
- Ваша безголевая серия – примерно 5 часов и 20 минут. Это всего лишь невезение?
- Нам нужно продолжать создавать голевые моменты. Это единственное, что нам остается. Я уверен, что с такой самоотдачей рано или поздно мы забьем. Нет смысла зацикливаться о на безголевых сериях. Нам нужно начать думать о чемпионате Испании. Мы провели отличный матч с "Ромой", это значит, что мы можем забивать и показывать хорошую игру.
- Продолжает ли Бензема пользоваться безусловным вашим доверием?
- Не только Бензема, все игроки пользуются моим доверием. Бензема начал сезон прекрасно. Говоря о том, что у нас нет голов, это вина не только Бензема, а всех игроков группы атаки. Думаю, в какой-то момент Бензема начнет забивать, и не только он.
- Как оцените сегодня дебют Регилона и что с Карвахалем?
- Что касается Регилона, он провел прекрасный матч. Несмотря на поражение, он может занести эту игру в актив. Что же касается Карвахаля, то у него мышечная травма, но нужно дождаться результатов анализа.
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