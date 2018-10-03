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Лука Модрич похвалил ЦСКА после победы над "Реалом"

Лучший футболист мира, полузащитник "Реала" Лука Модрич поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (0:1).

"ЦСКА продемонстрировал, что это команда с высокой организацией игры и действительно сильными футболистами. Она использовала свой шанс, а мы свои — нет", — цитирует Модрича официальный сайт УЕФА.
Теги: Модрич ЦСКА Реал
Сегодня, 03:03
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№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 04:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Посмотрел обзор и не понял, за что удалили Акинфеева. Также не понял почему переиграли в дополнительное время. Но очевидно, в Румынию необходимо вводить танки)

ЦСКА молодцы, где-то повезло, но сам факт забили и удержали счет. Достойно.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Batman (Сегодня, 04:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну так достойны, чего не похвалить)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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