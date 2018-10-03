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ЦСКА - "Реал: фотообзор встречи

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в "Лужниках" нанес поражение "Реалу" со счетом 1:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет встречи:








































Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Реал Фото
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