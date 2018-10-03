ЦСКА - "Реал: фотообзор встречи

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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03:20
Родриго Бекао: даже если бы ЦСКА сыграл вничью или проиграл, я бы все равно сказал, что мы хорошо играли (2)
Родриго Бекао: даже если бы ЦСКА сыграл вничью или проиграл, я бы все равно сказал, что мы хорошо играли (2)
02:33
Сергей Хусаинов: не могу себе представить, чтобы Месси или Роналду позволили себе то, что сотворил Акинфеев (2)
Сергей Хусаинов: не могу себе представить, чтобы Месси или Роналду позволили себе то, что сотворил Акинфеев (2)
02:04
Дмитрий Хомуха: недооценка? У Лопетеги не думаю, а вот игрокам "Реала" наверняка казалось, что матч будет проще (1)
Дмитрий Хомуха: недооценка? У Лопетеги не думаю, а вот игрокам "Реала" наверняка казалось, что матч будет проще (1)
01:52
Владимир Пономарев: главное, чтобы теперь армейцы не стали меньше тренироваться и не возомнили себя великими игроками
Владимир Пономарев: главное, чтобы теперь армейцы не стали меньше тренироваться и не возомнили себя великими игроками
01:16
Никола Влашич: я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно - обыграть "Реал" (4)
Никола Влашич: я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно - обыграть "Реал" (4)
01:13
Виктор Гончаренко: когда мы с БАТЭ обыграли "Баварию", это был конец той команды. Надеюсь, не повторится (видео)
Виктор Гончаренко: когда мы с БАТЭ обыграли "Баварию", это был конец той команды. Надеюсь, не повторится (видео)
01:05
Хердур Магнуссон: было тяжело смотреть, как "Реал" попадает в штангу. Казалось, что мяч залетит в сетку
Хердур Магнуссон: было тяжело смотреть, как "Реал" попадает в штангу. Казалось, что мяч залетит в сетку
00:51
Никита Чернов: после сегодняшнего матча я бы отдал "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу (видео)
Никита Чернов: после сегодняшнего матча я бы отдал "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу (видео)
00:32
Непонятно, как эти игроки могли обыграть «Реал», но они это сделали. Оценки героического ЦСКА (6)
Непонятно, как эти игроки могли обыграть «Реал», но они это сделали. Оценки героического ЦСКА (6)
Вчера, 23:57
ЦСКА одержал победу над мадридским "Реалом" (206)
ЦСКА одержал победу над мадридским "Реалом" (206)
Вчера, 23:05
Дмитрий Торбинский не сыграет со "Спартаком"
Дмитрий Торбинский не сыграет со "Спартаком"
Вчера, 21:50
"Манчестер Сити" с трудом обыгрывает "Хоффенхайм"
"Манчестер Сити" с трудом обыгрывает "Хоффенхайм"
Вчера, 21:27
Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Аякса"
Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Аякса"
Вчера, 21:11
"Манчестер Юнайтед" - "Валенсия": Погба сыграет с первых минут, Черышев остался в запасе
"Манчестер Юнайтед" - "Валенсия": Погба сыграет с первых минут, Черышев остался в запасе
Вчера, 21:09
Асенсио, Кроос и Бензема - в составе "Реала" на матч с ЦСКА (8)
Асенсио, Кроос и Бензема - в составе "Реала" на матч с ЦСКА (8)
Вчера, 20:41
Алексей Еськов рассудит "Зенит" и "Краснодар" (4)
Алексей Еськов рассудит "Зенит" и "Краснодар" (4)
Вчера, 20:05
"Вильярреал" отправился в Москву на матч со "Спартаком" (2)
"Вильярреал" отправился в Москву на матч со "Спартаком" (2)
Вчера, 19:49
Василий Уткин: ЦСКА - это единственный интересный сейчас футбольный проект в России (20)
Василий Уткин: ЦСКА - это единственный интересный сейчас футбольный проект в России (20)
Вчера, 18:15
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео)
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео)
ЦСКА - "Реал: фотообзор встречи
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА в "Лужниках" нанес поражение "Реалу" со счетом 1:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет встречи:
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