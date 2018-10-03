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Иван Обляков: ЦСКА грамотно оборонялся и не так много дал создать "Реалу"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал сенсационную победу над мадридским "Реалом" во втором туре Лиги чемпионов.

Встреча состоялась 2 октября в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. На 8-й компенсированной минуте вторую желтую карточку получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который теперь пропустит игру третьего тура с "Ромой".

"Мы сегодня грамотно оборонялись и не так много дали создать "Реалу". Была пара моментов, но мяч попал в штангу.

Как играть без Игоря? Не знаю. Посмотрим. Еще не прошло месяца, как я в команде, а мы уже обыграли "Реал". Волнения сильного не было. Старались, хотели удержать результат", - цитирует Обялкова Sport24.
Теги: Обляков Реал ЦСКА
Сегодня, 05:24
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