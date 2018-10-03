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Бабаев: историческая победа молодых пацанов, которые еще вчера смотрели "Реал" только по ТВ

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) в матче Лиги чемпионов.

"Сказать, что мы ожидали этой победы и планировали ее – будет лукавством, мы надеялись. В предыдущих матчах появился аккуратный оптимизм, ведь, несмотря на то, что у нас самая молодая команда РПЛ на данный момент, мы видим, что у нее есть потенциал, ребята не тушуются перед опытными соперниками.

Это историческая победа для этих молодых пацанов, которые еще вчера только по ТВ могли смотреть за играми мадридского "Реала", а сегодня вышли и выиграли", – сказал Бабаев.

Р-Спорт
Теги: ЦСКА Реал Бабаев
Сегодня, 08:18
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 08:40) #
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поздравляю, удивили


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: sergeychev Russian Federation (Сегодня, 08:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы! Приятный сюрприз.
Регистрация: 4.11.2012 [жалоба]
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 08:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
молодцы пацаны!
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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