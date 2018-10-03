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Анатолий Мещеряков: надеюсь, "Локомотив" покажет свой класс в матче с "Шальке"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Шальке" надеется, что красно-зеленым удастся показать свой высокий уровень.

"Очень хочется сыграть с "Шальке" достойно. Надеюсь, "Локомотиву" удастся, наконец,показать свой высочайший уровень.

Нас ждет настоящая битва, и я призываю всех болельщиков поддержать команду. Надеюсь, стадион будет полным", - приводит слова Мещерякова СЭ.
Теги: Мещеряков Локомотив Шальке
Сегодня, 08:28
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