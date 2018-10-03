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Ильзат Ахметов: даже не верится, что у нас получилось

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением о победе над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"После забитого гола нужно было много обороняться, проявлять характер, то, что мы, в принципе, и сделали.

Даже не верится, что у нас получилось. Но надо было много работать, чтобы выйти и обыграть их, что мы и сделали", – сказал Ахметов.

Матч ТВ
Теги: ЦСКА Реал Ахметов
Сегодня, 08:54
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