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Сергей Ташуев: не ожидал от Игоря такой агрессии. Зачем это было нужно?

Бывший главный тренер "Краснодара", "Кубани" и "Анжи" Сергей Ташуев прокомментировал эпизод с удалением голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:0).

"Честно говоря, я не ожидал от Игоря такой агрессии. Зачем это было надо? Счёт 1:0, последние секунды, момент уже прошёл, и неважно, было там нарушение соперника или нет.

Такое поведение не похоже на Акинфеева. Может, его захлестнул адреналин большого матча? Ведь это не его стиль, он сам по себе спокойный и уравновешенный парень, мудрый и опытный вратарь.

Это огромная потеря. Если брать уровень таких серьёзных матчей, то Акинфеев — полкоманды ЦСКА. Доля его заслуги в победе над "Реалом" очень большая", - сказал специалист.

Акинфеев был удалён в компенсированное время второго тайма. После одного из эпизодов голкипер ЦСКА начал спорить с арбитром и получил две жёлтые карточки подряд.

Спорт уик-энд
Теги: ЦСКА Реал Ташуев Акинфеев
Сегодня, 09:14
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№2 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 10:26) #
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Просто Игарь в конце подумал что какой то пистец твориться в его футболе и решил удалиться в конце чтобы следующий матч точно слили.)
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:53) #
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Такое поведение не похоже на Акинфеева. Может, его захлестнул адреналин большого матча? Ведь это не его стиль, он сам по себе спокойный и уравновешенный парень, мудрый и опытный вратарь.

Очень даже похоже, он всегда на всех орет, иногда матом на весь стадион и всю страну, но тут ему судья просто закрыл поддувало. Видимо он неплохо знает русский.)
Закрыл абсолютно по делу, так что Игорек опять подвел команду, как он это не раз делал. Надо это признать.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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