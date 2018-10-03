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Эдин Джеко: матчи с ЦСКА станут для "Ромы" решающими

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко, отметившийся хет-триком в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией" (5:0), прокомментировал победу римлян и поделился ожиданиями от предстоящих матчей против ЦСКА.

"Матч сложился для нас очень хорошо, ведь мы были единой командой. Однако мы всё ещё далеки от своего максимума, хотя три победы в последних матчах дают нам больше уверенности. Мы все должны стремиться к лучшему.

Мы взяли три очка, но впереди ещё четыре матча. Обе игры против ЦСКА будут крайне важны с точки зрения борьбы за выход в плей-офф. Эти матчи все и решат", - приводит слова игрока Football Italia
Теги: Джеко Рома ЦСКА
Сегодня, 09:37
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