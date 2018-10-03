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Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 0,1 балла.

После победы московского ЦСКА над мадридским "Реалом" (1:0) Россия набрала 0,33 балла. Португалия за счет меньшего числа представителей в еврокубках (пять клубов) заработала на 0,1 балла больше благодаря успеху лиссабонской "Бенфики" в матче с АЕК (3:2).

На данный момент в активе России 46,216 балла, португальцы отстают на 5,3 балла (40,832).

UEFA
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 10:48
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