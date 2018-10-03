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Сергей Кирьяков: без Акинфеева в матче с "Ромой" будет страшновато, но появится шанс у молодого вратаря ЦСКА
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу ЦСКА над испанским «Реалом» в матче группового раунда Лиги чемпионов (1:0), а также поделился ожиданиями от встречи «Локомотива» с немецким «Шальке-04».
- Важная победа для ЦСКА со всех точек зрения. И с точки зрения турнирной ситуации, и для молодежи красно-синих победить «Реал» очень здорово. Конечно, не совсем тот «Реал», не в самом сильном составе. Но тот состав, который играл в этом матче, еще нужно уметь обыгрывать, - приводит слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Тем не менее проблемы «Реала» - это его проблемы. ЦСКА идет своим путем. По игре начало матча армейцам удалось: быстрый гол, в первом тайме в целом достаточно неплохо действовали . Во втором отдали инициативу, пространство, мяч. Играли красно-синие уже по счету. Основной задачей было сохранить этот счет, что и произошло. Да, можно говорить, что там три штанги... Но я бы не сказал, что эти три штанги действительно были стопроцентными возможностями. Но если внимательно все разобрать, то увидим, что это был только удар из-за штрафной в первом тайме, потом был непростой удар головой в перекладину от Бензема. В третьем эпизоде я тоже не сказал бы, что это стопроцентная ситуация: там была борьба, выигрыш верховой борьбы и надежда попасть в ворота. Считаю, что ЦСКА заслужил эту победу, ребята старались, бились, отдали все силы на поле. Все правильно.
- Какого вы мнения об удалении голкипера красно-синих Игоря Акинфеева?
- Это эмоции, это напряжение в течение всего матча — конечно, нервы в концовке игры немножко не выдержали. Но это в принципе оправдано, объективно, и, можно сказать, заслужено Игорь понес наказание. Жаль, что Акинфеев пропустит следующий тур Лиги чемпионов, все это понимают. Все видели, что он полкоманды. Но срыв есть срыв. Немного эмоционально Игорь отреагировал. Однако победа перевешивает этот негативный момент.
- Как ЦСКА быть без Акинфеева?
- Немного страшновато, конечно, будет без него в следующем матче с «Ромой». Это лидер, человек, на которого все в команде равняются. Понятно, когда в воротах играет Игорь, тут уже уверенность передается всем остальным. Жаль, но это надо как-то пережить, переломить ситуацию. Тем не менее будет шанс у молодого вратаря команды. В какой-то степени он пройдет огонь, воды и медные трубы. Посмотрим, что из этого получится.
- Что думаете по поводу предстоящего противостояния «Локомотива» с «Шальке-04»?
- Думаю, что «Локомотив» имеет небольшое преимущество. «Шальке» не очень хорошо стартовал. Красно-зеленые в последних играх более уверенно выглядят. Очень важно было победить в последнем туре чемпионата «Ахмат». Кто-то говорит, что выиграли из-за ошибки арбитра... Не важно - три очка есть три очка. Все это забывается, прежде всего эта победа придала игрокам уверенности. И сейчас «Локомотив», думаю, выйдет с хорошим настроением и постарается победить. Тем более, что «Шальке» сегодня испытывает определенные сложности.
Rusfootball
- Важная победа для ЦСКА со всех точек зрения. И с точки зрения турнирной ситуации, и для молодежи красно-синих победить «Реал» очень здорово. Конечно, не совсем тот «Реал», не в самом сильном составе. Но тот состав, который играл в этом матче, еще нужно уметь обыгрывать, - приводит слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Тем не менее проблемы «Реала» - это его проблемы. ЦСКА идет своим путем. По игре начало матча армейцам удалось: быстрый гол, в первом тайме в целом достаточно неплохо действовали . Во втором отдали инициативу, пространство, мяч. Играли красно-синие уже по счету. Основной задачей было сохранить этот счет, что и произошло. Да, можно говорить, что там три штанги... Но я бы не сказал, что эти три штанги действительно были стопроцентными возможностями. Но если внимательно все разобрать, то увидим, что это был только удар из-за штрафной в первом тайме, потом был непростой удар головой в перекладину от Бензема. В третьем эпизоде я тоже не сказал бы, что это стопроцентная ситуация: там была борьба, выигрыш верховой борьбы и надежда попасть в ворота. Считаю, что ЦСКА заслужил эту победу, ребята старались, бились, отдали все силы на поле. Все правильно.
- Какого вы мнения об удалении голкипера красно-синих Игоря Акинфеева?
- Это эмоции, это напряжение в течение всего матча — конечно, нервы в концовке игры немножко не выдержали. Но это в принципе оправдано, объективно, и, можно сказать, заслужено Игорь понес наказание. Жаль, что Акинфеев пропустит следующий тур Лиги чемпионов, все это понимают. Все видели, что он полкоманды. Но срыв есть срыв. Немного эмоционально Игорь отреагировал. Однако победа перевешивает этот негативный момент.
- Как ЦСКА быть без Акинфеева?
- Немного страшновато, конечно, будет без него в следующем матче с «Ромой». Это лидер, человек, на которого все в команде равняются. Понятно, когда в воротах играет Игорь, тут уже уверенность передается всем остальным. Жаль, но это надо как-то пережить, переломить ситуацию. Тем не менее будет шанс у молодого вратаря команды. В какой-то степени он пройдет огонь, воды и медные трубы. Посмотрим, что из этого получится.
- Что думаете по поводу предстоящего противостояния «Локомотива» с «Шальке-04»?
- Думаю, что «Локомотив» имеет небольшое преимущество. «Шальке» не очень хорошо стартовал. Красно-зеленые в последних играх более уверенно выглядят. Очень важно было победить в последнем туре чемпионата «Ахмат». Кто-то говорит, что выиграли из-за ошибки арбитра... Не важно - три очка есть три очка. Все это забывается, прежде всего эта победа придала игрокам уверенности. И сейчас «Локомотив», думаю, выйдет с хорошим настроением и постарается победить. Тем более, что «Шальке» сегодня испытывает определенные сложности.
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