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Сергей Кирьяков: без Акинфеева в матче с "Ромой" будет страшновато, но появится шанс у молодого вратаря ЦСКА

Сергей Кирьяков: без Акинфеева в матче с "Ромой" будет страшновато, но появится шанс у молодого вратаря ЦСКАБывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу ЦСКА над испанским «Реалом» в матче группового раунда Лиги чемпионов (1:0), а также поделился ожиданиями от встречи «Локомотива» с немецким «Шальке-04».

- Важная победа для ЦСКА со всех точек зрения. И с точки зрения турнирной ситуации, и для молодежи красно-синих победить «Реал» очень здорово. Конечно, не совсем тот «Реал», не в самом сильном составе. Но тот состав, который играл в этом матче, еще нужно уметь обыгрывать, - приводит слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Тем не менее проблемы «Реала» - это его проблемы. ЦСКА идет своим путем. По игре начало матча армейцам удалось: быстрый гол, в первом тайме в целом достаточно неплохо действовали . Во втором отдали инициативу, пространство, мяч. Играли красно-синие уже по счету. Основной задачей было сохранить этот счет, что и произошло. Да, можно говорить, что там три штанги... Но я бы не сказал, что эти три штанги действительно были стопроцентными возможностями. Но если внимательно все разобрать, то увидим, что это был только удар из-за штрафной в первом тайме, потом был непростой удар головой в перекладину от Бензема. В третьем эпизоде я тоже не сказал бы, что это стопроцентная ситуация: там была борьба, выигрыш верховой борьбы и надежда попасть в ворота. Считаю, что ЦСКА заслужил эту победу, ребята старались, бились, отдали все силы на поле. Все правильно.

- Какого вы мнения об удалении голкипера красно-синих Игоря Акинфеева?

- Это эмоции, это напряжение в течение всего матча — конечно, нервы в концовке игры немножко не выдержали. Но это в принципе оправдано, объективно, и, можно сказать, заслужено Игорь понес наказание. Жаль, что Акинфеев пропустит следующий тур Лиги чемпионов, все это понимают. Все видели, что он полкоманды. Но срыв есть срыв. Немного эмоционально Игорь отреагировал. Однако победа перевешивает этот негативный момент.

- Как ЦСКА быть без Акинфеева?

- Немного страшновато, конечно, будет без него в следующем матче с «Ромой». Это лидер, человек, на которого все в команде равняются. Понятно, когда в воротах играет Игорь, тут уже уверенность передается всем остальным. Жаль, но это надо как-то пережить, переломить ситуацию. Тем не менее будет шанс у молодого вратаря команды. В какой-то степени он пройдет огонь, воды и медные трубы. Посмотрим, что из этого получится.

- Что думаете по поводу предстоящего противостояния «Локомотива» с «Шальке-04»?

- Думаю, что «Локомотив» имеет небольшое преимущество. «Шальке» не очень хорошо стартовал. Красно-зеленые в последних играх более уверенно выглядят. Очень важно было победить в последнем туре чемпионата «Ахмат». Кто-то говорит, что выиграли из-за ошибки арбитра... Не важно - три очка есть три очка. Все это забывается, прежде всего эта победа придала игрокам уверенности. И сейчас «Локомотив», думаю, выйдет с хорошим настроением и постарается победить. Тем более, что «Шальке» сегодня испытывает определенные сложности.

Rusfootball
Теги: ЦСКА Реал Акинфеев Рома Кирьяков
Сегодня, 12:59
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(1)
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Поэтому будем спокойно смотреть как Цска сыграет на выезде с Реалом и ромой,теперь вам они не Почем,после такой исторической победы над дублем)

Ну а что еще вам делать, когда сами импотенты?Так, многоликий ты наш?)) wink Он же Франкеннштейн, Скальп...кто там еще у тебя в наличии?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: serega_user
Цитата: Manchester United
Цитата: serega_user
А вы

А мы будем любоваться игрой Цска на выезде,вы же дубль Реала обыграли,вам теперь и Рома не Почем,историческая победа как сказал Бабаев))

Ну любуйтесь почаще. Федун не бездонная бочка. Продажа Промеса это звоночек! В попыхах продать за 20, хотя сам говорил...

Федун: «Спартак» не продаст Промеса меньше чем за € 40-50 млн

Московский «Спартак» не намерен продавать полузащитника сборной Нидерландов Квинси Промеса менее чем за € 40-50 млн. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун.

«Удержать Промеса летом будет вполне реально. Сейчас по нему есть предложения, но нет таких, чтобы я сказал: “Ах!” А для меня это € 40-50 млн. В ближайшее время мы не отпустим Промеса за меньшие деньги. Во всяком случае, сейчас не собираемся.

Я вижу, сколько “Манчестер Юнайтед” заплатил за Мемфиса Депая (по данным СМИ, около € 27 млн), а Промес, я считаю, не хуже», — приводит слова Федуна ТАСС.

Промеса бы в любом случае продали,а больше или меньше там Федуна получил за него,меня это не сильно волнует,из твоей логики выходит что все таки есть шанс что Федун продаст Спартак))Только сколько всяких глориков конских кричало что Промес никому не нужен,а теперь ты решил переобуться?только не надо мне говорить,что мол это не я.У Федуна есть бабло в отличие от должника Гинера и он сам знает когда и за сколько продать и купить)Поэтому будем спокойно смотреть как Цска сыграет на выезде с Реалом и ромой,теперь вам они не Почем,после такой исторической победы над дублем)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:36) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Manchester United
Цитата: serega_user
А вы

А мы будем любоваться игрой Цска на выезде,вы же дубль Реала обыграли,вам теперь и Рома не Почем,историческая победа как сказал Бабаев))

flushed Дубль не дубль-это проблемы "Реала"-главное ЦСКА чпокнул "Реал" и получил заслуженные 3 очка.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: serega_user
А вы

А мы будем любоваться игрой Цска на выезде,вы же дубль Реала обыграли,вам теперь и Рома не Почем,историческая победа как сказал Бабаев))

Ну любуйтесь почаще. Федун не бездонная бочка. Продажа Промеса это звоночек! В попыхах продать за 20, хотя сам говорил...

Федун: «Спартак» не продаст Промеса меньше чем за € 40-50 млн

Московский «Спартак» не намерен продавать полузащитника сборной Нидерландов Квинси Промеса менее чем за € 40-50 млн. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун.

«Удержать Промеса летом будет вполне реально. Сейчас по нему есть предложения, но нет таких, чтобы я сказал: “Ах!” А для меня это € 40-50 млн. В ближайшее время мы не отпустим Промеса за меньшие деньги. Во всяком случае, сейчас не собираемся.

Я вижу, сколько “Манчестер Юнайтед” заплатил за Мемфиса Депая (по данным СМИ, около € 27 млн), а Промес, я считаю, не хуже», — приводит слова Федуна ТАСС.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: serega_user
А вы

А мы будем любоваться игрой Цска на выезде,вы же дубль Реала обыграли,вам теперь и Рома не Почем,историческая победа как сказал Бабаев))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Кули всем страшно,перед ЛЧ говорили что мы спамовский антирекорд побьем,молодежи много,а они вон чпокнули сам Реал,так что прорвемся!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Да ничего страшного не случится,уже играли с Ромой не так давно)

А вы после Ливерпуля решили больше не соваться в ЛЧ?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 13:26) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Да ничего страшного не случится,уже играли с Ромой не так давно)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
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