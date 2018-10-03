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УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА после матча с "Реалом"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0), сообщает пресс-служба организации.

Встреча прошла вчера на стадионе "Лужники" и завершилась минимальной победой армейского клуба. ЦСКА может быть наказан за блокирование болельщиками лестничных пролетов. Дело будет рассмотрено 18 октября.
Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 16:20
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(3)
№4 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:10) #
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  •  (11)
online

Цитата: zenit4ik
уже не знают до чего доипацо


Найдут сyки,даже не сомневайтесь!
Ведь ЦСКА посмел сделать то,что по
законам рынка карается жёстче всего,
армейцы посмели отобрать ожидаемую
прибыль у самого уважаемого клуба
мира!!!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:49) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
этому УЕФА прямо не ймётся, дай только российские клубы за что-нито наказать и даже если не за что, все равно придумают сyки драные!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:24) #
  • +13
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Можно ещё за присутствие болельщиков на стадионе дело завести, банан найти на секторе и зафиксировать зигу в жестикуляции Акинфеева.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 16:24) #
  • +12
  •  (16)

уже не знают до чего доипацо imp


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Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
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