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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Элвир Рахимич: ЦСКА обыграл лучшую команду мира, это войдёт в историю
Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич поделился эмоциями после победы "армейцев" над мадридским "Реалом" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0), а также прокомментировал решение главного арбитра встречи удалить в конце поединка вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.
"Какие эмоции? Мы обыграли самую лучшую команду мира. Изначально все ставили результат на второй план, но получилось так, что сыграли хорошо, да и выиграли у "Реала". Это большой успех, который войдёт в историю.
Надеемся, что эта команда добьётся больших результатов, чем мы когда-то. Конечно, будет сложно, очень долгий процесс. Они находятся на правильном пути, а так, сравнивать нашу команду и нынешнюю – неправильно.
Красная карточка Игоря Акинфеева? Я не слышал, далеко было, не могу сказать точно. Жалко, конечно, Игоря. Он – лидер команды, легенда, без него ЦСКА намного сложнее, чем когда он на поле. Подвёл ли Акинфеев команду? Я не скажу, что прям подвёл. Но это бывает, это футбол, эмоции. Жалко, что Акинфеева не будет в матче против "Ромы", который также очень важен. Это очень большая потеря", - цитирует Рахимича "Чемпионат.сом".
"Какие эмоции? Мы обыграли самую лучшую команду мира. Изначально все ставили результат на второй план, но получилось так, что сыграли хорошо, да и выиграли у "Реала". Это большой успех, который войдёт в историю.
Надеемся, что эта команда добьётся больших результатов, чем мы когда-то. Конечно, будет сложно, очень долгий процесс. Они находятся на правильном пути, а так, сравнивать нашу команду и нынешнюю – неправильно.
Красная карточка Игоря Акинфеева? Я не слышал, далеко было, не могу сказать точно. Жалко, конечно, Игоря. Он – лидер команды, легенда, без него ЦСКА намного сложнее, чем когда он на поле. Подвёл ли Акинфеев команду? Я не скажу, что прям подвёл. Но это бывает, это футбол, эмоции. Жалко, что Акинфеева не будет в матче против "Ромы", который также очень важен. Это очень большая потеря", - цитирует Рахимича "Чемпионат.сом".
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