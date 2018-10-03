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Аншлага на матче "Локомотив" - "Шальке" не будет

"Локомотив" продал более 23 тысяч билетов на домашний матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке", сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена", рассчитанном 27 302 зрителя.

ТАСС
Теги: Локомотив Шальке
Сегодня, 19:03
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ну...все давно говорят,что место "Локо " в пердиве.
Команды ФНЛ должны иметь возможность играть в Столице Империи.
Нахера этот "Локо "нужен с ПЯТЬЮ миллиардами рублей бюджета?
Зрителю он не интересен! И это в 12ти миллионной Москве!
ну о чем говорить ?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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