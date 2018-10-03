Аншлага на матче "Локомотив" - "Шальке" не будет

"Локомотив" продал более 23 тысяч билетов на домашний матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке", сообщили в пресс-службе железнодорожников.Встреча пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена", рассчитанном 27 302 зрителя.