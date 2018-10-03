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Евгений Коноплянка сыграет против "Локомотива" с первых минут

"Шальке" назвал состав на матч Лиги чемпионов против "Локомотива".

"Шальке": Ферманн, Маккенни, Сане, Налдо, Калиджури, Руди, Маскарель, Мендиль, Ут, Эмболо, Коноплянка.
Теги: Шальке Локомотив
Сегодня, 19:04
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№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну и червоно-чорний прапор ему в жопу!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
куда антидопинговый смотрит?
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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