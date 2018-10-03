"Боруссия" - "Монако": Витсель и Головин - в стартовом составе

"Монако" и дортмундская "Боруссия" объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.Бенальо, Аолу, Жемерсон, Фалькао (к), Головин, Сидибе, Раджи, Глик, Силла, Хенрикс.: Бюрки, Загаду, Диалло, Дилэйни, Санчо, Алькасер, Ройс (к), Аканджи, Пищек, Вольф, Витсель.