Новости партнеров

Алексей Миранчук: очень обидно проиграть "Шальке"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от "Шальке" в Лиге чемпионов.

"Не хватило хладнокровия и реализации, чтобы забить. Где-то надо быть побыстрее, где-то выждать паузу. Очень обидно. Столько работали и терпели, а в конце пропустили такой гол. Все расстроены, ведь с "Шальке" можно было играть. Мы и играли", - сказал Миранчук.
Теги: Миранчук Локомотив Шальке
Сегодня, 22:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 22:45) #
  • -1
  •  (3)
online

Привыкли к курортному судейству в РПЛ - вот и результат. Миранчук рукой не забил, пенальти не дали., а без отечественных судей команда не Балтику не обыграла бы, ни Ахмат, а вы про Шальке рассуждаете. Все в рамках обыденного
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
где Геркус Леха?
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: dima0501 (Сегодня, 22:31) #
  • +3
  •  (3)

Ни фига вы не играли!Так бег трусцой по полю для здоровья,бездари.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:19) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
кто сказал, Миранчуки писдатые футболисты? Они и сами видать поверили в эту шнягу, бездари.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:19) #
  • +5
  •  (7)
online

Так играть надо, а не пешком ходить
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.