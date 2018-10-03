Алексей Миранчук: очень обидно проиграть "Шальке"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал поражение от "Шальке" в Лиге чемпионов."Не хватило хладнокровия и реализации, чтобы забить. Где-то надо быть побыстрее, где-то выждать паузу. Очень обидно. Столько работали и терпели, а в конце пропустили такой гол. Все расстроены, ведь с "Шальке" можно было играть. Мы и играли", - сказал Миранчук.