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Игорь Акинфеев установил рекорд по "сухарям"

Игорь Акинфеев в восьмой раз в карьере сыграл "на ноль" в матче Лиги чемпионов и установил новый российский рекорд. По семь сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев, выходившие на поле гораздо реже голкипера ЦСКА.

Лидеры по сухим матчам в Лиге чемпионов среди российских вратарей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 22:27
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№5 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:51) #
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Цитата: serge59
Ну рекорд его в ЛЧ вряд ли кто-то побьет.

из российских вратарей столько игр в ЛЧ точно никто не сыграет
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA-180505
Уйдя из сборной Игорь дал хоть какой-то шанс следующим поколениям побить его рекорды,но,думаю,никто из его современников до этого момента не доживет... sunglasses

Все рекорды когда-то бьются. Яшин, потом Дасаев, потом вот Игорь... Надеюсь, и Игоря рекорд пробьют Наши голкиперы! И Игорь точно не станет переживать: он лучший за всю историю нашей страны по всем показателям. Даже хрюши со степашками приумолкли.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Уйдя из сборной Игорь дал хоть какой-то шанс следующим поколениям побить его рекорды,но,думаю,никто из его современников до этого момента не доживет... sunglasses
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№2 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 22:37) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«МЮ»
Ну рекорд его в ЛЧ вряд ли кто-то побьет...)))
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Лимончег (Сегодня, 22:31) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Игорек наверное уже рекордсмен по количеству рекордов smirk
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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