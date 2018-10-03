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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бенедикт Хеведес: мы были лучше "Шальке", но нам не хватило гола
Немецкий защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес прокомментировал поражение от "Шальке" (1:0) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.
"Встретиться со своей бывшей командой мне было нелегко, переполняли эмоции. Но я пытался концентрироваться на игре.
Но после игры всё было иначе. Я мог зайти в раздевалку к своим бывшим партнёрам. Но во время игры всё было нормально, я отнёсся к матчу, как и пологалось. Я пытался думать, что это - обычная игра.
Думаю, что у меня получилось. Жаль, что мы проиграли, пропустили гол со стандарта. Я считаю, что у нас были хорошие моменты, мы могли забить. Хотя во втором тайме показалось, что мы сбавили обороты. Было уже меньше шансов.
Общался ли я с кем-то из игроков "Шальке" после матча? Конечно, я зашёл в их раздевалку, пообщался со всеми ребятами. Было приятно увидеть их. Но было бы гораздо приятнее, если бы мы победили.
Есть ли у нас шансы на выход? Да, я считаю, что да. Всегда верь в себя, верь в команду. Мы сегодня увидели, что мы не хуже других. Особенно сегодня это было видно. Будем искать возможности набирать очки, постараемся сыграть лучше в следующих матчах.
Как повлияет этот матч на воскресную игру с ЦСКА? Я не знаю, если честно. Надеюсь, что мы будем готовы к этой встрече. На мой взгляд, наши команды находятся примерно на одном уровне.
Сегодня мы играли, действительно хорошо. Нам не хватало лишь гола. В остальном мы были лучше "Шальке".
Никого не виню в пропущенном мяче. Это был хороший удар головой. Это - футбол, в нём всегда есть ошибки", - сказал Хеведес.
"Встретиться со своей бывшей командой мне было нелегко, переполняли эмоции. Но я пытался концентрироваться на игре.
Но после игры всё было иначе. Я мог зайти в раздевалку к своим бывшим партнёрам. Но во время игры всё было нормально, я отнёсся к матчу, как и пологалось. Я пытался думать, что это - обычная игра.
Думаю, что у меня получилось. Жаль, что мы проиграли, пропустили гол со стандарта. Я считаю, что у нас были хорошие моменты, мы могли забить. Хотя во втором тайме показалось, что мы сбавили обороты. Было уже меньше шансов.
Общался ли я с кем-то из игроков "Шальке" после матча? Конечно, я зашёл в их раздевалку, пообщался со всеми ребятами. Было приятно увидеть их. Но было бы гораздо приятнее, если бы мы победили.
Есть ли у нас шансы на выход? Да, я считаю, что да. Всегда верь в себя, верь в команду. Мы сегодня увидели, что мы не хуже других. Особенно сегодня это было видно. Будем искать возможности набирать очки, постараемся сыграть лучше в следующих матчах.
Как повлияет этот матч на воскресную игру с ЦСКА? Я не знаю, если честно. Надеюсь, что мы будем готовы к этой встрече. На мой взгляд, наши команды находятся примерно на одном уровне.
Сегодня мы играли, действительно хорошо. Нам не хватало лишь гола. В остальном мы были лучше "Шальке".
Никого не виню в пропущенном мяче. Это был хороший удар головой. Это - футбол, в нём всегда есть ошибки", - сказал Хеведес.
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