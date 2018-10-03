"Монако" с крупным счетом уступил "Боруссии", Головин отыграл 76 минут

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Монако" потерпел поражение от "Боруссии". Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин провел на поле 76 минут.Лига чемпионов2 тур: Ларсен, 52, Алькасер, 73, Ройс, 90+1Нереализованный пенальти: Алькасер, 70"Боруссия": Бюрки, Загаду, Диалло, Дилэйни, (Вайгл, 66), Санчо, (Филипп, 83), Алькасер, Ройс (к), Аканджи, Пищек, Вольф, (Ларсен, 48), Витсель."Монако": Бенальо, (Субашич, 30), Аолу, Жемерсон, Фалькао (к), Головин, (Шадли, 76), Сидибе, Раджи, Глик, Силла, Хенрикс.