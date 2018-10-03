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"Монако" с крупным счетом уступил "Боруссии", Головин отыграл 76 минут

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Монако" потерпел поражение от "Боруссии". Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин провел на поле 76 минут.

Лига чемпионов

2 тур

"Боруссия" Д – "Монако" 3:0

Голы: Ларсен, 52, Алькасер, 73, Ройс, 90+1

Нереализованный пенальти: Алькасер, 70

"Боруссия": Бюрки, Загаду, Диалло, Дилэйни, (Вайгл, 66), Санчо, (Филипп, 83), Алькасер, Ройс (к), Аканджи, Пищек, Вольф, (Ларсен, 48), Витсель.

"Монако": Бенальо, (Субашич, 30), Аолу, Жемерсон, Фалькао (к), Головин, (Шадли, 76), Сидибе, Раджи, Глик, Силла, Хенрикс.
Теги: Монако Боруссия Д
Вчера, 23:56
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№4 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 00:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Жди в гости Альфонсо Педраса

Тебя перемкнуло бедолагу сегодня, еще есть мысли? smile
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 00:07) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Жди в гости Альфонсо Педраса

пусть тебе приснится Адриано и Фернандо,еще раз говорю говночашка не интересна,хотите сами бейтесь с Пльзенью за эту шляпу))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Batman (Сегодня, 00:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
Жди в гости Альфонсо Педраса
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Quincy (Сегодня, 00:01) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
вынос манекена состоялся,очередной нулевой матч и 80 минут бездарной беготни,Монако и его тухлое руководство уже пожалели что решили оказать медвежью услугу Гинеру,ну а ослики снова будут усераться что в Монако все выделяют игру Головина и переводить стрелки на Спартак и Промеса smile
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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