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"Барселона" на выезде обыграла "Тоттенхэм", "Интер" одержал волевую победу над ПСВ

"Тоттенхэм" на "Уэмбли" уступил "Барселоне" (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

2 тур

"Тоттенхэм" – "Барселона" 2:4

Голы: Кейн, 52, Ламела, 66 - Коутиньо, 2, Ракитич, 28, Месси, 56, 90.

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Санчес, Алдервейрелд, Триппьер, Уинкс, Ваньяма (Дайер, 57), Ламела (Льоренте, 79), Моура, Сон (Сиссоко, 66), Кейн.

"Барселона": тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Семеду, Бускетс (Вермален, 90+1), Артур (Видаль, 87), Ракитич, Коутиньо (Рафинья, 83), Месси, Суарес.

Предупреждения: Алдервейрелд, 14, Ваньяма, 41, Ламела, 43, Артур, 59, Бускетс, 71, Пике, 74, Дайер, 90+3.
Теги: Барселона Тоттенхэм Интер ПСВ
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№1 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 00:09) #
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После Локомотива смотреть Барсу и Тоттенхэм было ... ну сами понимаете
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
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