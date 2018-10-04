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"Порту" выиграл у "Галатасарая" в группе "Локомотива"

"Порту" обыграл "Галатасарай" в матче группового турнира Лиги чемпионов - 1:0.

Лига чемпионов

2 тур

"Порту" – "Галатасарай" 1:0

Голы: Марега, 49

"Порту": Касильяс, Перейра, Теллес, Фелипе, Милитао, Данилу, Отавио (Перейра, 80), Эррера (Оливейра, 89), Марега, Корона (Торрес, 69), Браими

"Галатасарай": Муслера, Линнес, Нагатомо, Майкон, Азиз, Донк (Инан, 68), Фернандо (Акгюн, 86), Беланда (Фегули, 74), Родригес, Гюмюс, Чуквуемека

Предупреждения: Донк, 31, Милитао, 42, Азиз, 44, Линнес, 54, Отавио, 58, Данилу, 60, Майкон, 90+1
Теги: Порту Галатасарай
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