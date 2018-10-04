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Роман Бабаев: выручка с "Лужников" в два раза превысила возможный доход с "ВЭБ Арены"

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о доходе клуба, полученном в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0), который прошёл 2 октября на стадионе "Лужники".

"Пока точной цифры у нас нет, идут подсчёты. Но можно сказать однозначно, что выручка в два раза превысила максимальную возможную выручку с "ВЭБ Арены". На данный момент разница между тем, что можно было заработать на "ВЭБ Арене", и тем, что мы заработали сейчас, — $ 3 млн", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 00:40
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№4 Написал: Batman (Сегодня, 02:32) #
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ЦСКА
Максим I,
Ты знаешь, я неплохо знаком с Зарубьяном, это наш коммерческий директор - поверь , он неглупый парень. С Бабаевым знаком хуже, но он тоже думаю не пальцем деланый)))

Просто в этом году новые правила распределения бабла в ЛЧ и мы действительно прилично заработаем. Даже если из группы не выйдем)))
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№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 02:24) #
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ЦСКА
Batman,
Спасибо за приведённые данные: пока жил на даче - 2 месяца, без и-нета - не был в курсе. Ты меня порадовал, нам ещё, может, к трансферам подвалило? :) Например, Влашича выкупить ой как не мешало бы! Рад, что я ошибся в нашу же пользу!


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№2 Написал: Batman (Сегодня, 01:06) #
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ЦСКА
Максим I,
Всё уже посчитали без тебя давно и сразу. И без этого не было бы суеты никакой

ЦСКА не скрывает, что переехал туда на еврокубки, чтобы заработать. По словам генерального директора Романа Бабаева, в прошлом году матч с «Манчестер Юнайтед» на «ВЭБ Арене» принес около 1 миллиона долларов. В «Лужниках» вышло в несколько раз больше.

Долгое время билеты только на «Реал» были недоступны – ЦСКА продавал лишь пакеты на весь групповой этап Лиги чемпионов. Предложение заманило 60 тысяч человек (это почти 75% вместимости «Лужников») – и вне зависимости от того, придут ли все на «Рому» или «Викторию Пльзень», клуб уже заработал.

Начиная с вечера пятницы продавались билеты только на «Реал» – и так стадион заполнился окончательно.

По данным «Советского спорта», выручка ЦСКА от продажи пакетов на 3 игры и билетов на «Реал» составила чуть более 684 миллионов рублей.

По данным главного редактора дирекции спортивного вещания Первого канала Василия Конова, ЦСКА арендовал «Лужники» на очень выгодных условиях – всего 6,5 миллиона рублей за матч, то есть 19,5 млн за всю группу.

Прибыль – 665 миллионов рублей или 8,8 миллиона евро.

Большую часть выручки принесли обычные зрительские места.

Много принесла категория VIP: 216 миллионов рублей от пакетов, еще 36 – от билетов на «Реал».

Третья категория – это скайбоксы (большие ложи с балконом и эксклюзивным сервисом). На всю группу ЛЧ продали 28 скайбоксов, под «Реал» арендовали еще 17.

Для ЦСКА почти 9 миллионов евро – это прекрасные деньги. Евгений Гинер говорил, что бюджет клуба традиционно держится на отметке около 65 миллионов евро.

Летом ЦСКА получил 30 миллионов евро за Головина, еще около 30 принесет Лига чемпионов (само участие в групповом этапе + новый критерий «Исторические призовые»: если ты классно играл в прежние годы, с тобой поделятся деньгами из отдельного пула + телеправа). Теперь как минимум 9 – от билетов.

Это успех. ТЫЦ blush
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:52) #
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ЦСКА
А ежели ты грамотный бизнесмен - а я в сием не сомневаюсь - посчитай стоимость аренды и выручку с двух других матчей. На рому - принципиально с маленькой буквы и без кавычек, ибо не уважаю - придут максимум полтинник, а на "Виторию", если матч ничего не будет значить, ысшо меньше. Давай посчитаем ПОСЛЕ всех игр. А то можно присесть пулю расписать, после трёх раскладов я в таком плюсе, что мизеровать можно с тремя дырами... Только пуля-то ысшо пока не закрыта.
Но оптимизм радует!


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