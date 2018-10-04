Паровоз под откос: «Локомотив» прибавляет, но несётся в пропасть Лиги чемпионов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:30
Олег Терёхин: у «Локомотива» никаких резервов нет. С таким составом им будет тяжело даже в чемпионате России (1)
Олег Терёхин: у «Локомотива» никаких резервов нет. С таким составом им будет тяжело даже в чемпионате России (1)
01:22
Сергей Кирьяков: после чемпионства трезвый взгляд иногда притупляется. И «Локомотив» и «Спартак» после титулов по трансферам недоработали
Сергей Кирьяков: после чемпионства трезвый взгляд иногда притупляется. И «Локомотив» и «Спартак» после титулов по трансферам недоработали
Вчера, 23:19
Сергей Семак: не знаю, когда Жирков вернется
Сергей Семак: не знаю, когда Жирков вернется
Вчера, 23:13
«Гильерме – это похороны, вы достойны большего!» Крик души на пресс-конференции Сёмина (видео) (4)
«Гильерме – это похороны, вы достойны большего!» Крик души на пресс-конференции Сёмина (видео) (4)
Вчера, 23:04
Коноплянка: тренер в перерыве все спокойно объяснил, а не так как... не буду говорить кто (2)
Коноплянка: тренер в перерыве все спокойно объяснил, а не так как... не буду говорить кто (2)
Вчера, 22:47
Квинси Промес: не знаю, нужно ли увольнять Карреру (2)
Квинси Промес: не знаю, нужно ли увольнять Карреру (2)
Вчера, 22:27
Игорь Акинфеев установил рекорд по "сухарям" (11)
Игорь Акинфеев установил рекорд по "сухарям" (11)
Вчера, 22:16
Алексей Миранчук: очень обидно проиграть "Шальке" (6)
Алексей Миранчук: очень обидно проиграть "Шальке" (6)
Вчера, 21:51
"ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду", Неймар оформил хет-трик (1)
"ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду", Неймар оформил хет-трик (1)
Вчера, 21:49
"Локомотив" на последних минутах уступил "Шальке" (85)
"Локомотив" на последних минутах уступил "Шальке" (85)
Вчера, 21:15
Роман Бабаев: некоторые новички даже превзошли ожидания (9)
Роман Бабаев: некоторые новички даже превзошли ожидания (9)
Вчера, 21:01
"Боруссия" - "Монако": Витсель и Головин - в стартовых составах (2)
"Боруссия" - "Монако": Витсель и Головин - в стартовых составах (2)
Вчера, 20:33
Роман Бабаев: очень озадачены давками после матча с "Реалом" (3)
Роман Бабаев: очень озадачены давками после матча с "Реалом" (3)
Вчера, 19:47
Защитник "Славии": игра "Зенита" строится через Дзюбу (3)
Защитник "Славии": игра "Зенита" строится через Дзюбу (3)
Вчера, 19:40
"Анжи" обыграл "Маккаби" в первом раунде юношеской Лиги УЕФА (1)
"Анжи" обыграл "Маккаби" в первом раунде юношеской Лиги УЕФА (1)
Вчера, 19:28
Тимофей Калачев - лучший игрок матча со "Спартаком" (1)
Тимофей Калачев - лучший игрок матча со "Спартаком" (1)
Вчера, 19:04
Евгений Коноплянка сыграет против "Локомотива" с первых минут (4)
Евгений Коноплянка сыграет против "Локомотива" с первых минут (4)
Вчера, 19:03
Аншлага на матче "Локомотив" - "Шальке" не будет (1)
Аншлага на матче "Локомотив" - "Шальке" не будет (1)
Вчера, 19:02
Глушаков и Ещенко по-прежнему тренируются с дублем "Спартака" (3)
Глушаков и Ещенко по-прежнему тренируются с дублем "Спартака" (3)
Вчера, 18:51
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Шальке" (4)
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Шальке" (4)
Вчера, 18:06
Евгений Кафельников: Каррера круче Гончаренко (49)
Евгений Кафельников: Каррера круче Гончаренко (49)
Вчера, 18:03
Александр Ташаев хочет взыскать с "Динамо" 5 тысяч евро (6)
Александр Ташаев хочет взыскать с "Динамо" 5 тысяч евро (6)
Вчера, 17:41
Клаудио Маркизио не сыграет против "Славии" из-за болезни (6)
Клаудио Маркизио не сыграет против "Славии" из-за болезни (6)
Вчера, 16:37
Дмитрий Белоруков дисквалифицирован на 2 матча за фол на Дзюбе (15)
Дмитрий Белоруков дисквалифицирован на 2 матча за фол на Дзюбе (15)
Паровоз под откос: «Локомотив» прибавляет, но несётся в пропасть Лиги чемпионов
«Локомотив» потерпел второе поражение в Лиге чемпионов и заметно осложнил задачу по выходу не только в плей-офф, но и в Лигу Европы. При этом «железнодорожники» провели неплохой матч, но этого оказалось недостаточно. В сочетании с весьма посредственными результатами в РПЛ впору говорить о затянувшемся кризисе. Rusfootball.info разбирает поражение москвичей.
Поражение в первом туре от «Галатасарая» стало неприятной неожиданностью. «Локомотив» провёл не лучший матч, но по игре явно не заслуживал крупного поражения. Во втором туре ситуация практически полностью повторилась. Вновь москвичи создали несколько первоклассных моментов, но не сумели забить. А в концовке гостям принёс победу стандарт. Как итог – 0 очков и 0:4 по забитым / пропущенным.
Матч с «Шальке» после поражения в Стамбуле превращался в один из важнейших. При этом важно было набрать очки и гельзенкирхенцам, которые в первом туре дома сыграли вничью с «Порту». Проигравший автоматически превращался в главного аутсайдера своей группы. К сожалению, теперь им стал «Локомотив».
Не безнадёга
На старте сезона игра действующего чемпиона вызывала мало позитивных эмоций. «Локомотив» откровенно буксовал, забивал по большим праздникам, да и в обороне откровенно «пожарил». После сенсационного поражения в Суперкубке России от «детсада» ЦСКА прошло уже 8 туров в РПЛ, 2 матча в Лиге чемпионов и один поединок в Кубке России. Позиции «Локо» пока оставляют желать лучшего. Всё идёт к тому, что москвичи досрочно потеряют шансы на успех в еврокубках и чемпионате страны. Тем не менее, футбол в исполнении подопечных Юрия Сёмина больше не вызывает чувство уныния.
После окончания матча журналисты активно пытали игроков «Локо» и «Шальке», согласны ли они с тем, что в первом тайме москвичи своей игрой напоминали «Барселону»? Понятно, что такие аналогии не совсем корректны, но «Локо» действительно был неплох! Хозяева вполне могли вести с преимуществом в несколько мячей, но все удары москвичей так и притягивал к себе Налдо, в активе которого было три заблокированных выстрела.
Понятно, что сделай «Локо» всё идеально, не спасли бы ни Налдо, ни голкипер Фэрманн, который, к слову, в игру практически не вступал. «Железнодорожники» в общей сложности нанесли 14 ударов, но в створ пришёлся лишь один из них! Тем не менее, на свой гол, а то и на несколько, «Локомотив» наиграл.
К сожалению, без Фёдора Смолова особых вариантов в атаке у «Локомотива» не было. Эдер – человек-вспышка, но на роль основного и, что самое главное, стабильного форварда португалец не подходит. За весь матч португалец нанёс всего один удар. У опорного полузащитника Дмитрия Баринова, к примеру, их было три! Столько же – у крайнего защитника Брайана Идову. С таким «наконечником копья» нет ничего удивительного, что «Локомотив» не забивает. Всё-таки Эдер остаётся классным нападающим для замены на последние 20-25 минут, но не тем игроком, который может провести на поле обе тайма на высоком уровне.
Не слишком шла игра у Мануэля Фернандеша, от чьих креативных действий сейчас полностью зависит «Локомотив». Португалец был одним из самых активных на поле. Он сделал 76 касаний за 90 минут (один из лучших показателей в обеих командах), сделал 39 передач, среди которых было и немало навесов с флангов. То есть, Фернандеш успевал везде, но сегодня его КПД оказался не таким высоким, чтобы «сделать разницу».
Крайне невнятно выглядел Гжегож Крыховяк, который в последних матчах был одним из лидеров «Локо». Вместо моторного box-to-box полузащитника получился часто ошибающийся опорник, не успевающий вернуться в оборону. Оценивая действия футболистов «Локомотива» в этом матче, мы поставили Крыховяку одну из самых низких оценок.
Ошибки селекционного отдела или тренера?
Наверное, можно было бы сослаться на невезение, если бы в чемпионате страны у «Локомотива» всё было бы в порядке. Но сложно не рассуждать о кризисе и его причинах, когда чемпион страны проваливает старт во всех турнирах.
Летом мы активно хвалили руководство клуба за проведённую селекционную работу. Сейчас же выясняется, что, по всей видимости, мы бежали впереди паровоза. Выяснилось, что у «Локомотива» совершенно нет ресурсов для усиления игры. Хёведес хоть и очень хорош, но не может полностью компенсировать необъяснимые ошибки Чорлуки и Кверквелия. Грузинский защитник в матче с «Шальке» и вовсе едва не привёз пенальти в первом тайме, когда в простой ситуации потерял мяч в своей штрафной. Перестал тащить Гильерме, а его сменщик Коченков в матче с «Балтикой» показал, что альтернативы русскому бразильцу сегодня нет.
Игровой спад Денисова и абсолютно никакущая форма Тарасова показали, что у «Локо» нет и хорошего опорника. При всех талантах и перспективах Дмитрия Баринова, он ещё, всё же, сыроват. Особенно для Лиги чемпионов, где судьбу матча может решить один эпизод. Крыховяк хоть и становится одним из лидеров команды, но не может полностью заменить Денисова. Уж слишком часто поляк убегает вперёд, обнажая зоны на своей половине поля. А другого «питбуля», способного перекусить атаку соперника, у «Локо» сегодня просто нет. Не Михалика же использовать в этой ипостаси?
Фактически нет никаких вариантов у «Локомотива» и в полузащите. Вся обойма москвичей состоит из 11-13 игроков, а остальные совершенно не соответствуют высоким требованиям. Пока всё очень и очень предсказуемо. Есть сомнения, что все атаки будут строиться через Миранчуков и Фернандеша? Выпал Фарфан, адекватной замены ему нет.
Про ситуацию с форвардами уже мы говорили выше. Болельщикам «Локомотива» остаётся лишь надеяться на то, что Смолов будет редко травмироваться, иначе настоящая беда. Да и самому Фёдору ещё надо привыкнуть к игре новой команды, пока и он не выглядит убедительно.
Конечно, в такой ситуации велик соблазн поговорить о провале в селекции. Но ведь есть отличный пример ЦСКА, который лишь накануне обыграл «Реал» в «Лужниках». «Реал», а не «Шальке», который на старте нового сезона выглядел ещё хуже, чем «Локомотив»! Получается, что Гончаренко сумел слепить команду из новичков, которые вряд ли превосходят в классе игроков «Локомотива», а Сёмин нет? В конце концов, где работа на перспективу? Ведь было итак понятно, что Чорлука и Денисов стареют, Михалик и Тарасов не соответствуют уровню задач, стоящих перед командой. Да и Фарфан с Мануэлем Фернандешем далеко не мальчики. Много молодых игроков появилось у «Локомотива» за последний год при Сёмине? Можно вспомнить Баринова и Лысова, всё. «Локомотив» весь прошлый сезон жил одним днём и завоевал чемпионство, но теперь команда рискует столкнуться с серьёзнейшими проблемами смены эпох. Достаточно посмотреть на «Реал», который проходит аналогичный этап в своём развитии. Зинедин Зидан отказался проводить революцию и взял самоотвод. Интересно, как в итоге поступит Сёмин? И поймёт ли главный тренер «Локо», что на старых углях паровоз далеко не уедет?
По проторенной дорожке?
Впрочем, сильно сгущать краски пока рано. «Локомотив» ещё не потерял шансы на выход в плей-офф, да и в чемпионате страны ещё ничего непонятно. Серия из нескольких удачных матчей может поднять настроение и исправить ситуацию.
К слову, в сезоне 2003/2004 москвичи уже оказывались в аналогичной ситуации. Тогда «Локо» в двух стартовых матчах Лиги чемпионов набрал всего одно очко. Затем команда преобразилась, набрала 7 очков в четырёх встречах и вышла в плей-офф со второго места. И тогда «Локомотив» был в одной группе с куда более сильными соперниками – «Динамо К», «Интером» и «Арсеналом».
Два поражения на старте Лиги чемпионов – не приговор. Традиционно всё будет решаться в спаренных матчах 3 и 4 тура. Только теперь у «Локомотива» уже нет права на ошибку: «Порту» нужно обыгрывать дважды. Тогда «железнодорожники» вновь окажутся в этой гонке. На исправление ошибок есть чуть менее месяца.
Лига чемпионов
2 тур
"Локомотив" – "Шальке-04" 0:1
Гол: Маккенни, 88
"Локомотив": Гилерме Игнатьев, Идову, Кверквелия, Хёведес, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук (Денисов 73), Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.
"Шальке": Ферманн, Маккенни, Сане, Налдо, Калиджури, Руди (Бенталеб, 58), Маскарель (Сердар, 46), Мендиль, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72), Коноплянка.
Предупреждения: Маскарель, 19, Хеведес, 20, Кверквелия, 44, Игнатьев, 45, Маккенни, 56.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Поражение в первом туре от «Галатасарая» стало неприятной неожиданностью. «Локомотив» провёл не лучший матч, но по игре явно не заслуживал крупного поражения. Во втором туре ситуация практически полностью повторилась. Вновь москвичи создали несколько первоклассных моментов, но не сумели забить. А в концовке гостям принёс победу стандарт. Как итог – 0 очков и 0:4 по забитым / пропущенным.
Матч с «Шальке» после поражения в Стамбуле превращался в один из важнейших. При этом важно было набрать очки и гельзенкирхенцам, которые в первом туре дома сыграли вничью с «Порту». Проигравший автоматически превращался в главного аутсайдера своей группы. К сожалению, теперь им стал «Локомотив».
Не безнадёга
На старте сезона игра действующего чемпиона вызывала мало позитивных эмоций. «Локомотив» откровенно буксовал, забивал по большим праздникам, да и в обороне откровенно «пожарил». После сенсационного поражения в Суперкубке России от «детсада» ЦСКА прошло уже 8 туров в РПЛ, 2 матча в Лиге чемпионов и один поединок в Кубке России. Позиции «Локо» пока оставляют желать лучшего. Всё идёт к тому, что москвичи досрочно потеряют шансы на успех в еврокубках и чемпионате страны. Тем не менее, футбол в исполнении подопечных Юрия Сёмина больше не вызывает чувство уныния.
После окончания матча журналисты активно пытали игроков «Локо» и «Шальке», согласны ли они с тем, что в первом тайме москвичи своей игрой напоминали «Барселону»? Понятно, что такие аналогии не совсем корректны, но «Локо» действительно был неплох! Хозяева вполне могли вести с преимуществом в несколько мячей, но все удары москвичей так и притягивал к себе Налдо, в активе которого было три заблокированных выстрела.
Понятно, что сделай «Локо» всё идеально, не спасли бы ни Налдо, ни голкипер Фэрманн, который, к слову, в игру практически не вступал. «Железнодорожники» в общей сложности нанесли 14 ударов, но в створ пришёлся лишь один из них! Тем не менее, на свой гол, а то и на несколько, «Локомотив» наиграл.
Фото - "твиттер" "Локомотива"
К сожалению, без Фёдора Смолова особых вариантов в атаке у «Локомотива» не было. Эдер – человек-вспышка, но на роль основного и, что самое главное, стабильного форварда португалец не подходит. За весь матч португалец нанёс всего один удар. У опорного полузащитника Дмитрия Баринова, к примеру, их было три! Столько же – у крайнего защитника Брайана Идову. С таким «наконечником копья» нет ничего удивительного, что «Локомотив» не забивает. Всё-таки Эдер остаётся классным нападающим для замены на последние 20-25 минут, но не тем игроком, который может провести на поле обе тайма на высоком уровне.
Не слишком шла игра у Мануэля Фернандеша, от чьих креативных действий сейчас полностью зависит «Локомотив». Португалец был одним из самых активных на поле. Он сделал 76 касаний за 90 минут (один из лучших показателей в обеих командах), сделал 39 передач, среди которых было и немало навесов с флангов. То есть, Фернандеш успевал везде, но сегодня его КПД оказался не таким высоким, чтобы «сделать разницу».
Крайне невнятно выглядел Гжегож Крыховяк, который в последних матчах был одним из лидеров «Локо». Вместо моторного box-to-box полузащитника получился часто ошибающийся опорник, не успевающий вернуться в оборону. Оценивая действия футболистов «Локомотива» в этом матче, мы поставили Крыховяку одну из самых низких оценок.
Ошибки селекционного отдела или тренера?
Наверное, можно было бы сослаться на невезение, если бы в чемпионате страны у «Локомотива» всё было бы в порядке. Но сложно не рассуждать о кризисе и его причинах, когда чемпион страны проваливает старт во всех турнирах.
Летом мы активно хвалили руководство клуба за проведённую селекционную работу. Сейчас же выясняется, что, по всей видимости, мы бежали впереди паровоза. Выяснилось, что у «Локомотива» совершенно нет ресурсов для усиления игры. Хёведес хоть и очень хорош, но не может полностью компенсировать необъяснимые ошибки Чорлуки и Кверквелия. Грузинский защитник в матче с «Шальке» и вовсе едва не привёз пенальти в первом тайме, когда в простой ситуации потерял мяч в своей штрафной. Перестал тащить Гильерме, а его сменщик Коченков в матче с «Балтикой» показал, что альтернативы русскому бразильцу сегодня нет.
Фото - из "твиттера" "Шальке"
Игровой спад Денисова и абсолютно никакущая форма Тарасова показали, что у «Локо» нет и хорошего опорника. При всех талантах и перспективах Дмитрия Баринова, он ещё, всё же, сыроват. Особенно для Лиги чемпионов, где судьбу матча может решить один эпизод. Крыховяк хоть и становится одним из лидеров команды, но не может полностью заменить Денисова. Уж слишком часто поляк убегает вперёд, обнажая зоны на своей половине поля. А другого «питбуля», способного перекусить атаку соперника, у «Локо» сегодня просто нет. Не Михалика же использовать в этой ипостаси?
Фактически нет никаких вариантов у «Локомотива» и в полузащите. Вся обойма москвичей состоит из 11-13 игроков, а остальные совершенно не соответствуют высоким требованиям. Пока всё очень и очень предсказуемо. Есть сомнения, что все атаки будут строиться через Миранчуков и Фернандеша? Выпал Фарфан, адекватной замены ему нет.
Про ситуацию с форвардами уже мы говорили выше. Болельщикам «Локомотива» остаётся лишь надеяться на то, что Смолов будет редко травмироваться, иначе настоящая беда. Да и самому Фёдору ещё надо привыкнуть к игре новой команды, пока и он не выглядит убедительно.
Конечно, в такой ситуации велик соблазн поговорить о провале в селекции. Но ведь есть отличный пример ЦСКА, который лишь накануне обыграл «Реал» в «Лужниках». «Реал», а не «Шальке», который на старте нового сезона выглядел ещё хуже, чем «Локомотив»! Получается, что Гончаренко сумел слепить команду из новичков, которые вряд ли превосходят в классе игроков «Локомотива», а Сёмин нет? В конце концов, где работа на перспективу? Ведь было итак понятно, что Чорлука и Денисов стареют, Михалик и Тарасов не соответствуют уровню задач, стоящих перед командой. Да и Фарфан с Мануэлем Фернандешем далеко не мальчики. Много молодых игроков появилось у «Локомотива» за последний год при Сёмине? Можно вспомнить Баринова и Лысова, всё. «Локомотив» весь прошлый сезон жил одним днём и завоевал чемпионство, но теперь команда рискует столкнуться с серьёзнейшими проблемами смены эпох. Достаточно посмотреть на «Реал», который проходит аналогичный этап в своём развитии. Зинедин Зидан отказался проводить революцию и взял самоотвод. Интересно, как в итоге поступит Сёмин? И поймёт ли главный тренер «Локо», что на старых углях паровоз далеко не уедет?
По проторенной дорожке?
Впрочем, сильно сгущать краски пока рано. «Локомотив» ещё не потерял шансы на выход в плей-офф, да и в чемпионате страны ещё ничего непонятно. Серия из нескольких удачных матчей может поднять настроение и исправить ситуацию.
К слову, в сезоне 2003/2004 москвичи уже оказывались в аналогичной ситуации. Тогда «Локо» в двух стартовых матчах Лиги чемпионов набрал всего одно очко. Затем команда преобразилась, набрала 7 очков в четырёх встречах и вышла в плей-офф со второго места. И тогда «Локомотив» был в одной группе с куда более сильными соперниками – «Динамо К», «Интером» и «Арсеналом».
Два поражения на старте Лиги чемпионов – не приговор. Традиционно всё будет решаться в спаренных матчах 3 и 4 тура. Только теперь у «Локомотива» уже нет права на ошибку: «Порту» нужно обыгрывать дважды. Тогда «железнодорожники» вновь окажутся в этой гонке. На исправление ошибок есть чуть менее месяца.
Лига чемпионов
2 тур
"Локомотив" – "Шальке-04" 0:1
Гол: Маккенни, 88
"Локомотив": Гилерме Игнатьев, Идову, Кверквелия, Хёведес, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук (Денисов 73), Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.
"Шальке": Ферманн, Маккенни, Сане, Налдо, Калиджури, Руди (Бенталеб, 58), Маскарель (Сердар, 46), Мендиль, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72), Коноплянка.
Предупреждения: Маскарель, 19, Хеведес, 20, Кверквелия, 44, Игнатьев, 45, Маккенни, 56.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.