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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Андрей Новосадов: Акинфеев подвёл ЦСКА? Ну, вот так получилось
Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов прокомментировал удаление голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева в матче против "Реала" (1:0) во 2-м туре Лиги чемпионов.
"Вчера я надеялся на лучшее, так оно и произошло. Что ребята могли сделать, они сделали. Как "Реал" отнёсся к игре, с каким составом они приехали – это их проблемы, не наши. «Армейцы» молодцы, бились до конца и делали всё, что могли, на каждом участке поля.
Заслуженная ли красная карточка? Нет, конечно. Румын, наверное, очень хорошо знает русский язык, поэтому так и поступил. Я не понимаю, для чего он показал вторую карточку, одной было бы достаточно. Никто не ожидал этого решения. Я думаю, что и сам Игорь не ожидал такого расклада. У меня до сих пор в голове не укладывается. Подвёл? Ну, вот так получилось.
Отразится ли отсутствие Акинфеева? Конечно, отразится. Он – лидер ЦСКА. Организатор обороны. Помазуну в Риме будет очень тяжело, а кому было бы легко? Но, как говорится, надежда умирает последней", - цитирует Новосадова "Чемпионат.сом".
"Вчера я надеялся на лучшее, так оно и произошло. Что ребята могли сделать, они сделали. Как "Реал" отнёсся к игре, с каким составом они приехали – это их проблемы, не наши. «Армейцы» молодцы, бились до конца и делали всё, что могли, на каждом участке поля.
Заслуженная ли красная карточка? Нет, конечно. Румын, наверное, очень хорошо знает русский язык, поэтому так и поступил. Я не понимаю, для чего он показал вторую карточку, одной было бы достаточно. Никто не ожидал этого решения. Я думаю, что и сам Игорь не ожидал такого расклада. У меня до сих пор в голове не укладывается. Подвёл? Ну, вот так получилось.
Отразится ли отсутствие Акинфеева? Конечно, отразится. Он – лидер ЦСКА. Организатор обороны. Помазуну в Риме будет очень тяжело, а кому было бы легко? Но, как говорится, надежда умирает последней", - цитирует Новосадова "Чемпионат.сом".
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