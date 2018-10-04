Новости партнеров

Эрнесто Вальверде: надеюсь, фанаты довольны игроками "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (4:2).

"Должны были сегодня успешно сыграть. Матч был напряженным, было много моментов. У нас было несколько проблем, но мы смогли с ними справиться. Знали, что у нас очень сложная группа, и это был ключевой матч, потому что это "Уэмбли" и это"Тоттенхэм". Надеюсь, фанаты довольны игроками", - цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.
Теги: Вальверде Барселона Тоттенхэм
Сегодня, 01:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.