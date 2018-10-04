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Юрген Клопп: поражение "Ливерпуля" - моя вина

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Наполи" (0:1) в Лиге чемпионов.

"Это заслуженное поражение, так что нам не надо его раздувать. У нас были свои шансы, но мы играли слишком открыто. Расстановка была неправильной, наши три полузащитника не могли справиться. Мы слишком лихорадочно играли с мячом.

Во второй половине мы были не так хороши. Всегда плохо, когда приходится говорить, что твой лучший игрок — вратарь, но так и было. Это моя вина", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
Теги: Клопп Ливерпуль Наполи
Сегодня, 01:12
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№1 Написал: joss (Сегодня, 01:47) #
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Юрген, тебе не надоело нас постоянно удивлять? Ну почему надо каждый год вытворять из команды черт знает что?

Ну вот почему ты решился на замену только на 88-й минуте? Почему? Тебе самому-то не странно, что это может приносить команде победы? И почему, когда у команды ничего не ладится в атаке, ты выпускаешь своего единственного форварда в форме в самой концовке?

В конце игры замены надо делать, если игра у тебя сделана, Юрген. Чтобы потянуть время, как это и делают все нормальные тренеры. А если ты видишь, что что-то не выходит и твой изначальный план не сработал - делай их раньше. Про центр я даже не пишу. Писал об этом, и не раз.

И прекращай уже удивлять всех своей некомпетентностью. Походи на какие-то курсы. Ну, хоть раз в неделю займись ты своим тренерским образованием, наконец. Пока ты в Ливерпуле, все красные будут этому только рады.


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Регистрация: 19.04.2009 [жалоба]
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