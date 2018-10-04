Юрген Клопп: поражение "Ливерпуля" - моя вина

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Наполи" (0:1) в Лиге чемпионов."Это заслуженное поражение, так что нам не надо его раздувать. У нас были свои шансы, но мы играли слишком открыто. Расстановка была неправильной, наши три полузащитника не могли справиться. Мы слишком лихорадочно играли с мячом.Во второй половине мы были не так хороши. Всегда плохо, когда приходится говорить, что твой лучший игрок — вратарь, но так и было. Это моя вина", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.