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Руслан Нигматуллин: "Локомотив" в этой Лиге чемпионов - грустное зрелище

Бывший вратарь московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о поражении "железнодорожников" от "Шальке" (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Зрелище, конечно, не такое "фееричное" по сравнению со вчерашним матчем. В первом тайме казалось, что "Локомотив" вот-вот забьет, гол назревал. В конечном итоге получилось по-другому — один удар в створ ворот за 90 минут — с такой статистикой матч не выигрывают в Лиге чемпионов, или "Локомотиву" должно было очень сильно повезти.

Соперник нанес четыре удара в створ ворот, один из которых оказался удачным.

Обидно то, что соперник пребывает сейчас в таком подвешенном состоянии, всем проигрывая у себя в чемпионате Германии. Вдвойне обидно, что такой раскладной "Шальке" не смогли обыграть. Конечно, игра могла пойти иначе, если бы сначала забил "Локомотив", но мяч просто не шел в ворота соперника. А во втором тайме "Локомотив" был совсем другой, атаковали практически только гости.

Было бы неподобающе, если бы соперник разгромил в пух и прах "Локомотив". Если посмотреть раскладки статистики, то, конечно, соперник практически во всех компонентах превзошел: и в единоборствах, и в количестве нанесенных ударов. Чуть-чуть, но соперник был лучше, и это отразилось в счете.

Низкая активность и результативность привели к поражению. Во-первых, в первом тайме не использовали моменты, которые были, а во втором тайме моменты вообще ничего не создавали, отдали инициативу "Шальке".

К сожалению, "Локомотив" в этой Лиге чемпионов — грустное зрелище, потому что у них не группа смерти, как у ЦСКА. И если армейцы в сложной группе сейчас лидируют, то железнодорожники показывают ноль забитых, четыре пропущенных и ноль очков. Как бы не занять вообще последнее место, а ведь была надежда в этой группе выйти хотя бы со второго места. Правда, по большому счету шансы есть, осталось всех обыграть", - цитирует Нигматуллина Sport24.
Теги: Нигматуллин Локомотив Шальке
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