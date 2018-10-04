Руслан Нигматуллин: "Локомотив" в этой Лиге чемпионов - грустное зрелище

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:30
Олег Терёхин: у «Локомотива» никаких резервов нет. С таким составом им будет тяжело даже в чемпионате России (1)
Олег Терёхин: у «Локомотива» никаких резервов нет. С таким составом им будет тяжело даже в чемпионате России (1)
01:22
Сергей Кирьяков: после чемпионства трезвый взгляд иногда притупляется. И «Локомотив» и «Спартак» после титулов по трансферам недоработали
Сергей Кирьяков: после чемпионства трезвый взгляд иногда притупляется. И «Локомотив» и «Спартак» после титулов по трансферам недоработали
Вчера, 23:19
Сергей Семак: не знаю, когда Жирков вернется
Сергей Семак: не знаю, когда Жирков вернется
Вчера, 23:13
«Гильерме – это похороны, вы достойны большего!» Крик души на пресс-конференции Сёмина (видео) (4)
«Гильерме – это похороны, вы достойны большего!» Крик души на пресс-конференции Сёмина (видео) (4)
Вчера, 23:04
Коноплянка: тренер в перерыве все спокойно объяснил, а не так как... не буду говорить кто (2)
Коноплянка: тренер в перерыве все спокойно объяснил, а не так как... не буду говорить кто (2)
Вчера, 22:47
Квинси Промес: не знаю, нужно ли увольнять Карреру (2)
Квинси Промес: не знаю, нужно ли увольнять Карреру (2)
Вчера, 22:27
Игорь Акинфеев установил рекорд по "сухарям" (11)
Игорь Акинфеев установил рекорд по "сухарям" (11)
Вчера, 22:16
Алексей Миранчук: очень обидно проиграть "Шальке" (6)
Алексей Миранчук: очень обидно проиграть "Шальке" (6)
Вчера, 21:51
"ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду", Неймар оформил хет-трик (1)
"ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду", Неймар оформил хет-трик (1)
Вчера, 21:49
"Локомотив" на последних минутах уступил "Шальке" (85)
"Локомотив" на последних минутах уступил "Шальке" (85)
Вчера, 21:15
Роман Бабаев: некоторые новички даже превзошли ожидания (9)
Роман Бабаев: некоторые новички даже превзошли ожидания (9)
Вчера, 21:01
"Боруссия" - "Монако": Витсель и Головин - в стартовых составах (2)
"Боруссия" - "Монако": Витсель и Головин - в стартовых составах (2)
Вчера, 20:33
Роман Бабаев: очень озадачены давками после матча с "Реалом" (3)
Роман Бабаев: очень озадачены давками после матча с "Реалом" (3)
Вчера, 19:47
Защитник "Славии": игра "Зенита" строится через Дзюбу (3)
Защитник "Славии": игра "Зенита" строится через Дзюбу (3)
Вчера, 19:40
"Анжи" обыграл "Маккаби" в первом раунде юношеской Лиги УЕФА (1)
"Анжи" обыграл "Маккаби" в первом раунде юношеской Лиги УЕФА (1)
Вчера, 19:28
Тимофей Калачев - лучший игрок матча со "Спартаком" (1)
Тимофей Калачев - лучший игрок матча со "Спартаком" (1)
Вчера, 19:04
Евгений Коноплянка сыграет против "Локомотива" с первых минут (4)
Евгений Коноплянка сыграет против "Локомотива" с первых минут (4)
Вчера, 19:03
Аншлага на матче "Локомотив" - "Шальке" не будет (1)
Аншлага на матче "Локомотив" - "Шальке" не будет (1)
Вчера, 19:02
Глушаков и Ещенко по-прежнему тренируются с дублем "Спартака" (3)
Глушаков и Ещенко по-прежнему тренируются с дублем "Спартака" (3)
Вчера, 18:51
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Шальке" (4)
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Шальке" (4)
Вчера, 18:06
Евгений Кафельников: Каррера круче Гончаренко (49)
Евгений Кафельников: Каррера круче Гончаренко (49)
Вчера, 18:03
Александр Ташаев хочет взыскать с "Динамо" 5 тысяч евро (6)
Александр Ташаев хочет взыскать с "Динамо" 5 тысяч евро (6)
Вчера, 17:41
Клаудио Маркизио не сыграет против "Славии" из-за болезни (6)
Клаудио Маркизио не сыграет против "Славии" из-за болезни (6)
Вчера, 16:37
Дмитрий Белоруков дисквалифицирован на 2 матча за фол на Дзюбе (15)
Дмитрий Белоруков дисквалифицирован на 2 матча за фол на Дзюбе (15)
Руслан Нигматуллин: "Локомотив" в этой Лиге чемпионов - грустное зрелище
Бывший вратарь московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о поражении "железнодорожников" от "Шальке" (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Зрелище, конечно, не такое "фееричное" по сравнению со вчерашним матчем. В первом тайме казалось, что "Локомотив" вот-вот забьет, гол назревал. В конечном итоге получилось по-другому — один удар в створ ворот за 90 минут — с такой статистикой матч не выигрывают в Лиге чемпионов, или "Локомотиву" должно было очень сильно повезти.
Соперник нанес четыре удара в створ ворот, один из которых оказался удачным.
Обидно то, что соперник пребывает сейчас в таком подвешенном состоянии, всем проигрывая у себя в чемпионате Германии. Вдвойне обидно, что такой раскладной "Шальке" не смогли обыграть. Конечно, игра могла пойти иначе, если бы сначала забил "Локомотив", но мяч просто не шел в ворота соперника. А во втором тайме "Локомотив" был совсем другой, атаковали практически только гости.
Было бы неподобающе, если бы соперник разгромил в пух и прах "Локомотив". Если посмотреть раскладки статистики, то, конечно, соперник практически во всех компонентах превзошел: и в единоборствах, и в количестве нанесенных ударов. Чуть-чуть, но соперник был лучше, и это отразилось в счете.
Низкая активность и результативность привели к поражению. Во-первых, в первом тайме не использовали моменты, которые были, а во втором тайме моменты вообще ничего не создавали, отдали инициативу "Шальке".
К сожалению, "Локомотив" в этой Лиге чемпионов — грустное зрелище, потому что у них не группа смерти, как у ЦСКА. И если армейцы в сложной группе сейчас лидируют, то железнодорожники показывают ноль забитых, четыре пропущенных и ноль очков. Как бы не занять вообще последнее место, а ведь была надежда в этой группе выйти хотя бы со второго места. Правда, по большому счету шансы есть, осталось всех обыграть", - цитирует Нигматуллина Sport24.
"Зрелище, конечно, не такое "фееричное" по сравнению со вчерашним матчем. В первом тайме казалось, что "Локомотив" вот-вот забьет, гол назревал. В конечном итоге получилось по-другому — один удар в створ ворот за 90 минут — с такой статистикой матч не выигрывают в Лиге чемпионов, или "Локомотиву" должно было очень сильно повезти.
Соперник нанес четыре удара в створ ворот, один из которых оказался удачным.
Обидно то, что соперник пребывает сейчас в таком подвешенном состоянии, всем проигрывая у себя в чемпионате Германии. Вдвойне обидно, что такой раскладной "Шальке" не смогли обыграть. Конечно, игра могла пойти иначе, если бы сначала забил "Локомотив", но мяч просто не шел в ворота соперника. А во втором тайме "Локомотив" был совсем другой, атаковали практически только гости.
Было бы неподобающе, если бы соперник разгромил в пух и прах "Локомотив". Если посмотреть раскладки статистики, то, конечно, соперник практически во всех компонентах превзошел: и в единоборствах, и в количестве нанесенных ударов. Чуть-чуть, но соперник был лучше, и это отразилось в счете.
Низкая активность и результативность привели к поражению. Во-первых, в первом тайме не использовали моменты, которые были, а во втором тайме моменты вообще ничего не создавали, отдали инициативу "Шальке".
К сожалению, "Локомотив" в этой Лиге чемпионов — грустное зрелище, потому что у них не группа смерти, как у ЦСКА. И если армейцы в сложной группе сейчас лидируют, то железнодорожники показывают ноль забитых, четыре пропущенных и ноль очков. Как бы не занять вообще последнее место, а ведь была надежда в этой группе выйти хотя бы со второго места. Правда, по большому счету шансы есть, осталось всех обыграть", - цитирует Нигматуллина Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.