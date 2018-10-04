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"Локомотив" – "Шальке": фотоотчет встречи

"Локомотив" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел поражение от "Шальке". Представляем фотоотчет встречи:































Rusfootball.info
Теги: Локомотив Шальке Фото
Сегодня, 04:28
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