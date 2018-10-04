Илья Геркус: я очень разочарован

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражение своей команды от "Шальке" (0:1)."Я очень разочарован. После первого тайма была большая надежда обыграть "Шальке", команду, с которой можно иметь дело, которой можно забивать, но во втором тайме, к сожалению, игра перевернулась. Обидно, что получили гол на последних минутах.Болельщики пришли, несмотря на плохую погоду, и сейчас только досада. Конечно, возвращение Лиги чемпионов на наш стадион мы немного по-другому представляли", - сказал Геркус.