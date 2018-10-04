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Илья Геркус: я очень разочарован

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражение своей команды от "Шальке" (0:1).

"Я очень разочарован. После первого тайма была большая надежда обыграть "Шальке", команду, с которой можно иметь дело, которой можно забивать, но во втором тайме, к сожалению, игра перевернулась. Обидно, что получили гол на последних минутах.

Болельщики пришли, несмотря на плохую погоду, и сейчас только досада. Конечно, возвращение Лиги чемпионов на наш стадион мы немного по-другому представляли", - сказал Геркус.

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Теги: Локомотив Шальке Геркус
Сегодня, 10:14
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#3    Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:55)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: truten74
У нас, на данный момент, только 2 команды уровня Лиги Чемпионов, это ЦСКА и Зенит.

Похоже, что ни одной. Не делай далеко идущие выводы по двум матчам, какое место занял ЦСКА в прошлом году в группе ?
Про Зенит и говорить нечего - пятое место по итогам прошлого сезона, только дебил может рассуждать о перспективах Зенита в ЛЧ.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2    truten74 (Сегодня, 11:12)
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У нас, на данный момент, только 2 команды уровня Лиги Чемпионов, это ЦСКА и Зенит. Ростов и Краснодар больше подходят для Лии Европы. Локомотив и Спартак, пусть пока дальше из РПЛ не высовываются, пока не поднимут уровень своей команды до Европейской Лиги. З.Ы. Это случится не скоро.?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#1    Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:25)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А нефиг разочаровываться из-за Шальке, на Шальке свет клином не сошелся.
Трансферная компания была очень хорошая, но у команды сейчас нет второго напа (сломался Смолов) и нужен правый защитник, чтобы использовать Игнатьева лучшим способом, в атаке.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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