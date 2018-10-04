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Леонарду Жардим: теперь нам предстоит бороться лишь за Лигу Европы

Наставник "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал поражение от дортмундской "Боруссии" (0:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

"Мы хорошо провели первый тайм, были опасны и здорово владели мячом. После первого пропущенного гола продолжали так играть, но не смогли ответить. Оставили много свободного пространства, чем воспользовалась "Боруссия".

Теперь нам предстоит бороться лишь за Лигу Европы. В следующих матчах мы играем против "Брюгге", нам нужно взять шесть очков. Эти две игры важны для нас", - цитирует Жардима FourFourwo.
Теги: Монако Жардим
Сегодня, 11:21
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