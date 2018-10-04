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Руководство "Шальке": "Локомотив" показал настоящее русское гостеприимство

Руководители "Шальке" отметили высокий уровень организации матча со стороны "Локомотива". Немецкий клуб накануне в гостях обыграл железнодорожников со счетом 1:0.

"Хотелось бы отметить высокую организацию матча против московского "Локомотива".

Российский клуб показал настоящее русское гостеприимство по отношению не только к команде гостей, но и к болельщикам немецкого клуба. Также хотелось бы отметить высокий уровень безопасности на матче", — цитирует члена совета директоров "Шальке" Петера Петерса ТАСС.
Теги: Шальке Локомотив
Сегодня, 11:55
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